Fenerbahçe'de Altay Bayındır gerçeği! Kanarya onunla ligin zirvesinde



Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde muhteşem bir çıkış yakalarken, elde edilen başarılı sonuçlarda kaleci Altay Bayındır da ön plana çıkıyor. Fenerbahçe'nin 30 Ekim'de oynadığı Konyaspor maçında omzundan sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3.5 ay sahalardan uzak kalan Altay'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer korumuş ve Sarı-Lacivertliler bu süreçte üst üste kötü sonuçlar alarak ligde şampiyonluk yarışına havlu atmıştı.

O TARİHTEN İTİBAREN YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Altay'ın formasına kavuştuğu 12 Şubat'taki Giresunspor maçıyla ise muhteşem bir çıkışa imza atan Fenerbahçe, bu tarihten bu yana Süper Lig'de yenilgi yüzü görmedi. Altay'ın kaleyi devralması sonrası ligde 8 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 7'sinden galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler bu süreçte sadece 75 dakika 10 kişi oynadığı Trabzonspor maçından beraberlik çıkardı.

Altay Bayındır'ın kaleyi koruduğu son 8 lig maçında 22 puan çıkaran Fenerbahçe, bu süreçte ligde 4 basamak sıçradı ve 6.sıradan 2. Sıraya kadar yükselerek Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım attı. Fenerbahçe bu sezon Altay'ın kaleyi koruduğu 18 lig maçında ise toplam 41 puan toplayıp maç başına 2,27 puan ortalaması elde etti.