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    • Spor
    • 11.04.2022 00:43
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    • 11.04.2022 00:54
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    Özel haber... Galatasaray'ın büyük umutlarla yeniden kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis derbilerde sönük kalıyor

    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırladı. Heyecanın yüksek olduğu maçta Sarı Lacivertli ekip attığı 2 gol ile 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta suskun kaldı. Gomis'in derbi maçlarındaki gol hasreti devam etti.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Bafetimbi Gomis derbilerde sönük kalıyor

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta suskun kaldı. 36 yaşındaki forvet derbi maçlardaki suskunluğunu bozamadı.

    Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe derbisindeki en büyük gol umudu olan Bafetimbi Gomis, dev maçta suskun kaldı… Maça ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Gomis, oyunda olduğu süre içinde istediği topları bir türlü alamayınca gol yollarında varlık gösteremedi.

    Fenerbahçe maçında gol atamayan Bafetimbi Gomis, böylelikle Türkiye kariyerinde derbi maçlardaki suskunluğunu devam ettirmiş oldu.

        Sarı-Kırmızılı forma ile 2017-2018 sezonunda 29 gol atan ve Süper Lig'de o dönem için bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirmesine rağmen derbilerde gol sevinci yaşayamayan Gomis, Galatasaray'daki ikinci döneminde de derbi talihsizliğini sürdürdü.

        Galatasaray forması ile Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında gol sevinci yaşayamayan Gomis, derbi performansı ile hayal kırıklığı yaratmış oldu.
        Fenerbahçe maçına özel olarak sabah koşu yaparak öğleden sonra ise salonda çalışarak hazırlanan Gomis, derbide istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Dev maçta ilk 45 dakikada sadece 3 kez topla buluşabildi.

        Sarı-Kırmızılı ekiple kontratı sezon sonu sona erecek olan Bafetimbi Gomis'in sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.
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            Haberler Spor Özel haber... Galatasaray'ın büyük umutlarla yeniden kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis derbilerde sönük kalıyor
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