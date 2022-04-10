Özel haber... Galatasaray'ın büyük umutlarla yeniden kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis derbilerde sönük kalıyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta suskun kaldı. 36 yaşındaki forvet derbi maçlardaki suskunluğunu bozamadı.
Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe derbisindeki en büyük gol umudu olan Bafetimbi Gomis, dev maçta suskun kaldı… Maça ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Gomis, oyunda olduğu süre içinde istediği topları bir türlü alamayınca gol yollarında varlık gösteremedi.
Fenerbahçe maçında gol atamayan Bafetimbi Gomis, böylelikle Türkiye kariyerinde derbi maçlardaki suskunluğunu devam ettirmiş oldu.