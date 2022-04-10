Özel haber... Galatasaray'ın büyük umutlarla yeniden kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis derbilerde sönük kalıyor

Sarı-Kırmızılı forma ile 2017-2018 sezonunda 29 gol atan ve Süper Lig'de o dönem için bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını eline geçirmesine rağmen derbilerde gol sevinci yaşayamayan Gomis, Galatasaray'daki ikinci döneminde de derbi talihsizliğini sürdürdü.