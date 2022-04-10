Erman Toroğlu'ndan Galatasaray için olay sözler! "Bu kadar zavallı bir oyunu uzun yıllardır görmedim"

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Miha Zajc ve Serdar Dursun kaydetti.
ERMAN TOROĞLU'NDAN OLAY ELEŞTİRİ: ZAVALLILAR
Maçın ardından mücadeleyi yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Galatasaray'ı sert sözlerle eleştirdi.
Toroğlu, "Bu kadar zavallı bir oyunu uzun yıllardır görmedim." dedi.
Toroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:
"2 başlık vardı aklımda, Biri 'Hak ettiler' diğeri de 'Zavallı Galatasaray'… Zavallı Galatasaray'ı atsaydım eğer Fener'in başarısını gölgelerdim. O yüzden 'Hak ettiler'i kullandım Fenerbahçe lehine...
"NASIL BİR ŞEYDİR BU"
Ben böyle bir Galatasaray'ı uzun yıllardır görmedim. Bu kadar zavallı bir oyunu uzun yıllardır görmedim. Kenardaki teknik adam ve futbolcuların zavallılığı nasıl bir şeydir bu.