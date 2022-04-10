Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden ekrana yansımayan kareler! Nefes kesen mücadele...
Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe 68. dakikada kaydettiği golle mücadelede 2-0 öne geçti. İşte nefes kesen karşılaşmadan ekrana yansımayan kareler...
10.04.2022 22:11 - Son Güncelleme: 10.04.2022 22:12
Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe 68. dakikada kaydettiği golle mücadelede 2-0 öne geçti.