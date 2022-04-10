Lider Trabzonspor Gaziantep’te cepten yedi

Lider Trabzonspor Gaziantep ile golsüz berabere kalarak önümüzdeki hafta şampiyonluğunu ilan etme şansını kaybetti. Bordo-Mavililer'de Bakasetas, Siopis ve Djaniny cezaları nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemedi. İki takım da maça istekli başladı. 18. dakikada Visca'nın kale önüne çevirdiği topa Cornelius kafayla dokundu. Top direğe çarptıktan sonra kaleye yöneldi. Topu son anda Günay kale önünden çıkardı. 33'te Muhammet'in şutu direğe çarptı. 42'de Visca kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 56'da Peres'in şutu direği yaladı. 57'de Trabzonspor hızlı atağında Visca'nın şutu yan ağlarda kaldı. Trabzonspor, Gaziantep ile berabare kalarak son 3 haftada 7 puan kaybı yaşadı... Bordo-Mavililer kalan 6 haftada 5 puan kazandığı taktirde şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

GAZİANTEP TERS GELİYOR

Trabzon'un Süper Lig tarihinde 3'ten fazla konuk olup mağlup edemediği tek rakibi Gaziantep FK... Lider Trabzonspor dün de Erol Bulut'un ekibi karşısında galip gelemedi. Fırtına ilk maçı 3-0'lık skorla kazandı.

DORUKHAN DEVAM EDEMEDİ

Gaziantep-Trabzon maçının 2. yarısında adalesinde ağrı hisseden Dorukan Toköz oyuna devam edemedi. Yerine 70'de Berat Özdemir girdi.

TRABZON'DAN KIRMIZI İSYANI!

Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında dün gece oynanan maçın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yayşandı. Gaziantep FK'nın stoperi Ertuğrul Ersoy iki mücadele sırasında Nwakaemi'nin taban girdi ve sarı kart gördü. Ancak Nwakaeme ile birlikte Bordo-Mavili oyuncular pozizyonun kırmızı olması gerektiğini söyleyerek itiraz etti. Ancak karar değşmedi.