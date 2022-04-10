Kartal, Ismael’in ilk iç saha maçında Alanya’yı yıktı

Beşiktaş Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Alanayspor'u 4-1 yendi. 2. dakikada Ghezzal'ın pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Batshuayi'nin şutu direğe de çarparak ağlara gitti ve Kartal 1-0 öne geçti. 23'te Tayfur'un pasında Efecan altıpas üzerinden topu ağlara yolladı geldi: 1-1.

ALANYA EFECAN İLE UMUTLANDI

Beşiktaş, Alanya'ya hemen cevap verdi. 25'te Roiser'in şutunu kale önünde kontrol eden Josef de Souza sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve Siyah- Beyazlılar'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

BATSHUAYİ FARKI İKİYE ÇIKARDI

43'te Rosier'in ortasında topu göğüsüyle kontrol eden Batshauyi net bir vuruşla kendisinin 2., takımının 3. golünü attı: 3-1. 65'te Ghezzal'ın şutunu kaleci çıkardı. Dönen topu N'Koudou tamamlayamadı.

SON SÖZÜ GÜVEN SÖYLEDİ

78'de Rıdvan'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Güven, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla ağlara yolları ve durumu 4-1 yaptı. 87'de N'Koudou'nun şutunu Fatih çizgiden çıkardı.

WELİNTON SOUZA GİRESUN'A CEZALI

Alanya maçının 47. dakikasında sarı kart gören Beşiktaş'ın stoperi Welinton Souza cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcu Beşiktaş'ın ligde haftaya Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

GHEZZAL ASİSTLERİ SERİYE BAĞLADI

Kartal'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal asistlerine devam ediyor. Alanya karşısında Batshuayi'nin attığı ilk golde pası veren isim olan Ghezzal, böylelikle ligde oynadığı üst üste 4. maçta da asist yapmış oldu. Ghezzal'ın yanı sıra Rosier de dün asist şov yaptı. Fransız sağ bek dün akşam iki asiste birden imzasını attı.

SEZON YENİ BAŞLIYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor karşısında alınan farklı galibiyet sonrası konuştu. Taraftarların harika bir atmosfer yarattığı belirten Fransız hoca, "Futbol tam olarak bu. Taraftar olmadan futbol bir hiç... İlk golü erken bulunca işler kolaylaştı. Daha enerjik ve hareketli olmamız gerektiğini oyuncularıma söylemiştim. Beşiktaş adına sezon yeni başlıyor diyebilirim. Haftadan haftaya çok daha iyi olacağımızı söyleyebirim" diye konuştu.

2 GOL ATTI AYAKTA ALKIŞLANDI

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Alanyaspor karşısında attığı iki golle takımını sırtladı. 2. ve 43. dakikalarda rakip fileleri sarsan Batshuayi, ligdeki gol sayısını 14'e çıkardı. Beşiktaş'ın en skorer futbolcusu olan Belçikalı forvet, 2. dakikada attığı golle Siyah-Beyazlılar adına bu sezon rakip fileleri en erken sarsan isim olmayı da başardı. Alanyaspor maçında attığı iki golle gözdolduran Batshuayi, 64. dakikada ise yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Golcü futbolcu Vodafone Park'ta oyundan çıkarken ise uzun süre ayakta alkışlandı.

JOSEF 4'LEDİ

Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta takımının 2. golünü atan Josef, ligde 4. kez ağları sarstı. Deneyimli oyuncu yine tam not aldı.