



BEŞİKTAŞ EVİNDE PUAN KAPTIRMADI

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.



Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı.



Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.