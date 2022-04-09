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    • Spor
    • 09.04.2022 18:39
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    • 09.04.2022 19:02
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    Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta hakem Volkan Bayarslan yönetiminde oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş'ta 7 isim sarı kart sınırında bulunurken cezalı olan Cyle Larin, Alanya karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Alanyaspor | CANLI

    Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan.

    Beşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.



    BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    MUHTEMEL 11'LER
    Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Rıdvan, Souza, Can, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Novais, Emre, Efkan, Efecan, Tayfur, Candeias



    BEŞİKTAŞ EVİNDE PUAN KAPTIRMADI
    İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

    Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı.

    Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.



        LARİN CEZALI
        Beşiktaş'ta bu maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezalı. Uzun süredir sakat olan Mert Günok da forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise eksik isim bulunmuyor. Konuk takımda Emre Akbaba ve Efekan Bekiroğlu sarı kart sınırındaki isimler. Bu 2 futbolcu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.



        7 İSİM KART SINIRINDA
        Beşiktaş'ta ise Oğuzhan, Alex Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular kart görmesi halinde önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.
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