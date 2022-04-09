Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan.
Beşiktaş - Alanyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ EVİNDE PUAN KAPTIRMADI
İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Akdeniz temsilcisi 2 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı.
Kara Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelrde 12 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.