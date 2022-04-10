Fenerbahçe Safiport yeniden FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde bugün Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükselen sarı-lacivertli takım, diğer eşleşmede İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 74-69'lik skorla geçen Sopron Basket'e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Şampiyonluk maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak. ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise saat 14.00'te 3.'lük için oynayacak.

LEBRON JAMES'TEN MCBRİDE PAYLAŞIMI

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki başarısı ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James'in de dikkatini çekti. Lebron attığı tweette "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" dedi ve ABD'li vatandaşı Kayla McBride'ı övgü dolu sözlerle tebrik etti.