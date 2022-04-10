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    • Spor
    • 10.04.2022 19:55
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    • 10.04.2022 19:55
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    📺FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray Fenerbahçe derbisi şifresiz, bedava, ücretsiz canlı yayın veren yabancı kanallar!

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HABERLERİ! Süper Lig'in 32. haftasında heyecan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ile sürüyor. Nefesler tutuldu binlerce taraftar Kadıköy'deki maça kilitlendi. Ülker Stadyumu'nda dev derbiyi CANLI izlemek isteyen futbolseverler araştırmalara koyuldu. Maça az bir süre kala sahada forma giyecek futbolcular da belli oldu. Maçın 11'leri az önce yayımlandı. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi şifresiz, bedava, ücretsiz canlı yayın veren yabancı kanallar hangileri? Fenerbahçe- Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte maça dair tüm bilgiler ve CANLI izleme yolları...

    📺FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE

    Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı yayın izleme linki dev derbiye dakikalar kala yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Derbi maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Derbi için geri sayım devam ederken 'Fenerbahçe Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi? Galatasaray Fenerbahçe derbisi şifresiz, bedava, ücretsiz canlı yayın veren yabancı kanallar hangileri? Maçın 11'leri belli oldu mu? soruları merak edildi. İşte FB - GS derbisine dair detaylar, canlı skor takibi ve şifresiz canlı izlemek isteyenler için kanal bilgileri...

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

    Fenerbahçe Galatasaray derbisi bugün (10 Nisan Pazar) saat 20:30'da oynanacak. Atilla Karaoğlan'ın ilk düdüğü çalacağı maçta Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yürütecek.

    MAÇIN 11'LERİ

    Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min-Jae, Serdar, Ferdi, Zajc, Crespo, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun

    Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

    GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE!

    Ülker Stadyumu'ndaki maçı aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

    https://www.beinconnect.com.tr/

    Mücadelenin canlı anlatımını ayrıca takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

    Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

    Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

    Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş.

    EN GOLLÜ MAÇLAR

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.

    Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

    EZELİ RAKİPLER: FENERBAHÇE GALATASARAY

    Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam oynanacak derbi ile 395. kez karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 147'ye 125 üstünlüğü bulunuyor.

    Süper Lig'in 32. haftasında 113 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşma ile birlikte Fenerbahçe ile Fenerbahçe, 395. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 147 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 125 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 122 müsabakada ise yenilemedi. Kanarya'nın 538 golüne, Aslan 490 golle karşılık verdi.

        Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 129 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 51 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 kez 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol atma başarısı gösterdi.

        İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 6 karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın 3'ü eşitlikle tamamlanırken, iki takımda da 1'er kez kazandı.

        Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe 1-0 geriden gelip 2-1'lik skorla kazanmıştı.

        GALATASARAY 4 MAÇTIR KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

        Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı.
        Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı.

        Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 kazanmıştı.
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        Hakim fragman
        Haberler Spor 📺FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray Fenerbahçe derbisi şifresiz, bedava, ücretsiz canlı yayın veren yabancı kanallar!
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