Son dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Avrupa Ligi finalinde yenilerek ikinci oldu

İki takımın da sert savunmalarıyla kolay basket imkanı tanımadığı ve çok sayıda top kaybı yaptığı ikinci periyodun ardından devre arasına Sopron Basket'in 29-19 üstünlüğüyle gidildi.

Fenerbahçe Safiport, Olcay Çakır Turgut'un üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 33-32. Üçüncü çeyreğin sonu karşılıklı üç sayılık isabetlere sahne oldu ve Sopron Basket, final periyoduna 45-38'lik skor avantajıyla girdi.