Son dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Avrupa Ligi finalinde yenilerek ikinci oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e 60-55 yenilen Fenerbahçe Safiport, ikinci oldu.
Sopron Basket, Fegyverneky'nin skorer oyunuyla ön plana çıktığı ilk çeyreğe 12-0'lık seriyle başladı. Macaristan temsilcisi, sarı-lacivertlilerin ilk 8 dakika sayı üretemediği ilk periyodu 16-6 önde bitirdi.
İki takımın da sert savunmalarıyla kolay basket imkanı tanımadığı ve çok sayıda top kaybı yaptığı ikinci periyodun ardından devre arasına Sopron Basket'in 29-19 üstünlüğüyle gidildi.
Fenerbahçe Safiport, Olcay Çakır Turgut'un üst üste bulduğu basketlerle 25. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 33-32. Üçüncü çeyreğin sonu karşılıklı üç sayılık isabetlere sahne oldu ve Sopron Basket, final periyoduna 45-38'lik skor avantajıyla girdi.