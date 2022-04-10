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    • Spor
    • 10.04.2022 20:22
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    • 10.04.2022 20:22
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    Genç milli yüzücülerden madalya üstüne madalya! Merve Tuncel altını kaptı...

    Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nın bugünkü müsabakalarında bir altın, bir gümüş, 2 de bronz madalya kazandı. Milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde 8.33.32'lik derecesiyle şampiyon olarak altın madalya kazandı.

    Milli yüzücülerden madalya üstüne madalya

    Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nın bugünkü müsabakalarında bir altın, bir gümüş, 2 de bronz madalya kazandı.

    MERVE TUNCEL ALTIN MADALYA KAZANDI
    Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde 8.33.32'lik derecesiyle şampiyon olarak altın madalya kazandı.

    Merve Tuncel, 200 metre serbest stilde ise 2.00.91'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

    Milli sporculardan Muharrem Batu Servi, 1500 metre serbest stilde 15.52.00'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

    Şampiyonada milli yüzücülerden Batuhan Filiz de 200 metre serbest stilde 1.51.23'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

    Türkiye Yüzme Federasyonu, bütün sporcuları ve antrenörlerini başarılarından ötürü tebrik etti.

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    Hakim fragman
    Haberler Spor Genç milli yüzücülerden madalya üstüne madalya! Merve Tuncel altını kaptı...
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