FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ | Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken bir yandan da canlı, şifresiz izleme yolları merak ediliyor. Efsane karşılaşma 10 Nisan Pazar günü gerçekleşecek ve maç saat 20:30'da başlayacak. Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakalan sarı lacivertli takım ezeli rakibini bu akşam alt etmek istiyor. Galatasaray ise derbiden mutlu sonla ayrılmak istiyor. Peki FB-GS derbisi CANLI ŞİFRESİZ nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte CANLI İZLEME LİNKLERİ ve maçın 11'leri...
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇININ 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis.
FB- GS MAÇI CANLI NASIL CANLI İZLENİR?
Fenerbahçe Galatasaray maçının nasıl canlı izlenebileceği araştırılıyor. Karşılaşma Süper Lig'in yayın haklarına sahip Digitürk platformunda yayınlanacak. Digitürk'ün 77'nci kanalı beIN Sports HD1 'den maçı canlı olarak izleyebilirsiniz.
Öte yandan beIN'in internet uygulaması beIN Connect üzerinden de maç yayınlanıyor.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN LİNKLERİ: https://www.beinconnect.com.tr/
Bunların yanı sıra mücadelenin canlı anlatımını iserseniz de takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE'DE LİGDE SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET
Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.
Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.
Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan adeta dorukta öyle ki, Futbolseverler, müsabaka öncesi maç sırasında hava durumunun nasıl olacağını dahi merak ediyor.
Saat 20.30'da başlayacak mücadelede, havanın 15 derece olması bekleniyor. Öte yandan yüzde 66'lık nem oranı olacak.