FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ | Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım sürerken bir yandan da canlı, şifresiz izleme yolları merak ediliyor. Efsane karşılaşma 10 Nisan Pazar günü gerçekleşecek ve maç saat 20:30'da başlayacak. Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakalan sarı lacivertli takım ezeli rakibini bu akşam alt etmek istiyor. Galatasaray ise derbiden mutlu sonla ayrılmak istiyor. Peki FB-GS derbisi CANLI ŞİFRESİZ nasıl izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte CANLI İZLEME LİNKLERİ ve maçın 11'leri...