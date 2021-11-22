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Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler'in kararları...

Süper Lig'in 13 haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada kartlar havada uçuşurken, Halil Umut Meler'in verdiği ve vermediği kararlar ise büyük tartışma yarattı. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu...

22.11.2021 12:31 - Son Güncelleme: 22.11.2021 12:59
Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler’in kararları...

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, hakem Halil Umut Meler'in kararları maça damgasını vurdu. İki taraf da maçın ardından Meler'in kararlarını eleştirirken, özellikle 4 pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. İşte derbinin en çok tartışılan 4 pozisyonu...

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Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler’in kararları...

1- F.Bahçe'nin 31'deki golü öncesinde asistin sahibi İrfan Can'ın Kerem'den aldığı top için G.Saraylılar faul istedi. Faul çıkmayan pozisyonun ardından İrfan Can kaptığı topu Mesut Özil'e aktardı. Mesut ise bu pası değerlendirerek fileleri havalandırdı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler’in kararları...

Pozisyonda ayrıca İrfan Can'ın topu kaparken, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağına da bir müdahalesi gözüktü.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler’in kararları...

2- 36. dakikada Berisha, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmek isteyen Alman futbolcu, Berkan'ı geçemedi. G.Saraylı oyuncunun topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar oldu ancak hakem 'devam' dedi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler’in kararları...

3- 86. dakikada Diagne ağları buldu ancak VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu devreye girdi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya müdahalesinde faul tespit edip golü geçersiz saydı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler’in kararları...

4- 90+10'da Fenerbahçe ceza sahasında Galatasaraylı Berkan yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar, Serdar Dursun'un bu pozisyonda Berkan'ı ittiğini belirterek penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler ve VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu oralı olmadı.

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