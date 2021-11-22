Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler’in kararları...

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, hakem Halil Umut Meler'in kararları maça damgasını vurdu. İki taraf da maçın ardından Meler'in kararlarını eleştirirken, özellikle 4 pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. İşte derbinin en çok tartışılan 4 pozisyonu...