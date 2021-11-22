Galatasaray - Fenerbahçe maçının en çok konuşulan pozisyonları! Halil Umut Meler'in kararları...
Süper Lig'in 13 haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray'ın evinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada kartlar havada uçuşurken, Halil Umut Meler'in verdiği ve vermediği kararlar ise büyük tartışma yarattı. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin en çok tartışılan 4 pozisyonu...
Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, hakem Halil Umut Meler'in kararları maça damgasını vurdu. İki taraf da maçın ardından Meler'in kararlarını eleştirirken, özellikle 4 pozisyon büyük tartışmalara neden oldu. İşte derbinin en çok tartışılan 4 pozisyonu...
3- 86. dakikada Diagne ağları buldu ancak VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu devreye girdi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Diagne'nin Berisha'ya müdahalesinde faul tespit edip golü geçersiz saydı.
4- 90+10'da Fenerbahçe ceza sahasında Galatasaraylı Berkan yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar, Serdar Dursun'un bu pozisyonda Berkan'ı ittiğini belirterek penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler ve VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu oralı olmadı.