Kocaelispor taraftarı Bursaspor yenilgisi ardından yönetimi protesto etmek için 300 kişilik grupla tesisi bastı





'YAZIK GÜNAH BU TARAFTARA'

Tesis önünde toplanan taraftarlardan Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı Hakuk Bozo "Gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Taraftarlar zorluklarla, mücadelelerle maçlara gidiyor ama takıma verdiği emeğin karşılığını alamıyor ama futbolcu kardeşlerimize bakıyoruz her şeyleri var.