Teknik direktörünü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi





LİZBON'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Portekiz'de yayın yapan A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçen hafta Lizbon'a gelerek eski Benfica teknik direktörü Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığını duyurdu. geçen hafta Portekiz'de bulunduğunu yazdı. Nuno Paralvas imzalı haberde Fenerbahçe Başkanı'nın Joge Jesus'u ikna etmek için yüz yüze görüşme yaptığı belirtildi. Ali Koç'un Portekizli Jorge Jesus'a neredeyse her istediğini sunan güçlü bir teklif yaptığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin 2015'ten beri Jorge Jesus'a ilgisi bulunduğu hatırlatıldı.