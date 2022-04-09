Teknik direktörünü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi

Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Joachim Löw ile gerçekleştirilen görüşmelerde hatırı sayılır bir aşama sağlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, her ihtimali göze alarak alternatif çalışmalarını da sürdürüyor.
LİZBON'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Portekiz'de yayın yapan A Bola, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçen hafta Lizbon'a gelerek eski Benfica teknik direktörü Jorge Jesus ile bir görüşme yaptığını duyurdu. geçen hafta Portekiz'de bulunduğunu yazdı. Nuno Paralvas imzalı haberde Fenerbahçe Başkanı'nın Joge Jesus'u ikna etmek için yüz yüze görüşme yaptığı belirtildi. Ali Koç'un Portekizli Jorge Jesus'a neredeyse her istediğini sunan güçlü bir teklif yaptığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin 2015'ten beri Jorge Jesus'a ilgisi bulunduğu hatırlatıldı.
KESİN KARAR MAYIS'TA
Haberde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Lizbon gezisi Jorge Jesus'u ikna etmek için son ve belirleyici bir girişim olarak değerlendirildi. Portekizli teknik direktörün kararını en geç mayıs ayına kadar Başkan Ali Koç'a bildireceği de haberin satırlarında yer aldı.