Özel Haber ı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı! İlker Yağcıoğlu ve Evren Turhan'dan dev derbi yorumları

*DERBİ MAÇTA ÖNE ÇIKACAK OLAN OYUNCULAR KİMLER OLUR?

İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçe'nin Crespo-Mert Hakan ve Miha Zajc'tan oluşan orta sahası derbi maç adına belirleyici olacaktır. Bu üçlü çok dinamik bir orta saha oluşturdu. Üçü birden hem takım savunmasına kaktı sağlıyor, gerektiğinde de rakip sahaya gidiyor ve skor üretiyorlar. Ben derbide anahtarın orta sahada olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de kanatlarda oynayacak olan İrfan Can ve Rossi'ye de büyük iş düşecek.

*FENERBAHÇE'NİN DERBİDEKİ EN BÜYÜK ZAAFİYETİ NEDİR?

Fenerbahçe'nin orta sahası ne kadar güçlü ise orta sahada da forvette de bir o kadar sıkıntısı var. Serdar Dursun ve Mergim Berisha'nın yeterliliği tartışılır. İsmail hoca Valencia'ya şans verir mi bilmiyorum ama Valencia şans bulursa takımına önemli bir katkı verir?

*GALATASARAY'IN KADIKÖY'DE NASIL BİR OYUN FORMATI İLE SAHAYA ÇIKMASINI BEKLİYORSUNUZ?

Galatasaray muhtemelen Barcelona maçlarında olduğu gibi önce savunma yapacak. Bu savunma oyununda da Berkan-Taylan ikilisi çok önemli. Fakat Kerem Aktürkoğlu oynamazsa Fenerbahçe kalesine gelmekte çok zorlanacaklardır. Sarı-Kırmızılılar adına bu ihtimal oldukça işleri zor hale getirecektir.