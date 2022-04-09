Özel Haber ı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı! İlker Yağcıoğlu ve Evren Turhan'dan dev derbi yorumları

Takvim'in usta yazarı İlker Yağcıoğlu Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev maçı yorumladı. Sarı-Lacivertliler'in daha formda olduğunu aktaran Yağcıoğlu, "Fenerbahçe uzun süre sonra derbinin büyük favorisi durumunda" dedi.
Türkiye, Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanancak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlendi. Takvim'in usta yazarı İlker Yağcıoğlu, dev derbiyi futbolseverler için değerlendirdi. İşte İlker Yağcıoğlu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili sorularımıza verdiği yanıtları:
DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'NİN GENEL FORM DURUMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?
Son 6 maçın 7'sini kazanan, ilk 11'ini büyük oranda oturtan her şeyin yolunda gittiği bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe adına hem sahada işler iyi gidiyor hem de yakalanan çıkış sonrası taraftar takımını sahipleniyor. Bu da takımı daha da yukarı çekiyor.
SİZCE FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇININ FAVORİSİ HANGİ TAKIM?
Fenerbahçe yakaladığı form durumu ile uzun süre sonra derbinin açık ara favorisi durumunda. Hem kadro istikrarı hem oyuncuların mevcut durumu hem de derbiyi sahasında oynayacak olması Fenerbahçe'yi maçın büyük favorisi haline getiriyor.