Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.04.2022 17:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2022 17:22
    ABONE OL

    Özel Haber ı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı! İlker Yağcıoğlu ve Evren Turhan'dan dev derbi yorumları

    Son dakika derbi haberleri... Sadece Türkiye'de değil dünyada da yankı uyandıran Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde geri sayım... Usta yazarımızdan İlker Yağcıoğlu ve Evren Turhan, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev maçı Takvim.com.tr'ye değerlendirdi. İşte yazarlarımızın derbi favorisi...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı!

    Takvim'in usta yazarı İlker Yağcıoğlu Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev maçı yorumladı. Sarı-Lacivertliler'in daha formda olduğunu aktaran Yağcıoğlu, "Fenerbahçe uzun süre sonra derbinin büyük favorisi durumunda" dedi.



    Türkiye, Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanancak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlendi. Takvim'in usta yazarı İlker Yağcıoğlu, dev derbiyi futbolseverler için değerlendirdi. İşte İlker Yağcıoğlu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili sorularımıza verdiği yanıtları:

    DERBİ ÖNCESİ FENERBAHÇE'NİN GENEL FORM DURUMUNU NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

    Son 6 maçın 7'sini kazanan, ilk 11'ini büyük oranda oturtan her şeyin yolunda gittiği bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe adına hem sahada işler iyi gidiyor hem de yakalanan çıkış sonrası taraftar takımını sahipleniyor. Bu da takımı daha da yukarı çekiyor.

    SİZCE FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇININ FAVORİSİ HANGİ TAKIM?

    Fenerbahçe yakaladığı form durumu ile uzun süre sonra derbinin açık ara favorisi durumunda. Hem kadro istikrarı hem oyuncuların mevcut durumu hem de derbiyi sahasında oynayacak olması Fenerbahçe'yi maçın büyük favorisi haline getiriyor.

        *DERBİ MAÇTA ÖNE ÇIKACAK OLAN OYUNCULAR KİMLER OLUR?

        İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçe'nin Crespo-Mert Hakan ve Miha Zajc'tan oluşan orta sahası derbi maç adına belirleyici olacaktır. Bu üçlü çok dinamik bir orta saha oluşturdu. Üçü birden hem takım savunmasına kaktı sağlıyor, gerektiğinde de rakip sahaya gidiyor ve skor üretiyorlar. Ben derbide anahtarın orta sahada olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de kanatlarda oynayacak olan İrfan Can ve Rossi'ye de büyük iş düşecek.

        *FENERBAHÇE'NİN DERBİDEKİ EN BÜYÜK ZAAFİYETİ NEDİR?

        Fenerbahçe'nin orta sahası ne kadar güçlü ise orta sahada da forvette de bir o kadar sıkıntısı var. Serdar Dursun ve Mergim Berisha'nın yeterliliği tartışılır. İsmail hoca Valencia'ya şans verir mi bilmiyorum ama Valencia şans bulursa takımına önemli bir katkı verir?

        *GALATASARAY'IN KADIKÖY'DE NASIL BİR OYUN FORMATI İLE SAHAYA ÇIKMASINI BEKLİYORSUNUZ?

        Galatasaray muhtemelen Barcelona maçlarında olduğu gibi önce savunma yapacak. Bu savunma oyununda da Berkan-Taylan ikilisi çok önemli. Fakat Kerem Aktürkoğlu oynamazsa Fenerbahçe kalesine gelmekte çok zorlanacaklardır. Sarı-Kırmızılılar adına bu ihtimal oldukça işleri zor hale getirecektir.

        *Fenerbahçe'nin 6 yıldır Kadıköy'de kazanamıyor oluşu maça nasıl bir etki eder, bu durum Sarı-Lacivertli futbolcuların üzerinde psikolojik bir baskı oluşturur mu?

        Bu durumun Fenerbahçeli futbolcular üzerinde bir psikolojik baskı yaratacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin yakaladığı çıkış sonrası uzun süre sonra büyük bir taraftar desteği ile Kadıköy'e çıkacak olması ve stres yapacak bir durumun olmaması Sarı-Lacivertli futbolcuların derbideki motivasyonunu artıracaktır.

        *DERBİDE İKİ TEKNİK ADAMIN OYUNA KATKISI NE DÜZEYDE OLUR?

        Derbi öncesi daha formda gözüken teknik direktör İsmail Kartal bu da rakamlara bir hayli net bir şekilde yansıyor. İsmail hoca ayrıca Türkiye'deki derbi atmosferine de hakim bir teknik adam. Diğer tarafta Torrent bir iki maç haricinde oynattığı futbolla eleştirilen bir teknik adam. Hem Türkiye'ye hem derbileri hem de Kadıköy'ü hiç bilmiyor. Dolayısıyla İsmail hocanın oyuna katkısının daha yüksek seviyede olacağını söyleyebilirim.

        EVREN TURHAN: İKİ TAKIMIN DA ŞANSI EŞİT. TORRENT ARTIK FARKINI GÖSTERMELİ

        Takvim'in usta yazarı Evren Turhan, Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendirdi. İki takımın da maçtaki galibiyet şansının eşit olduğunu söyleyen Turhan, "Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent artık farkını göstermeli" diyerek Katalan hoca için ayrı bir parantez açtı.

            Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayıma geçildi. Evren Turhan, dev derbiyi Takvim okuyucuları için özel olarak değerlendirdi. İşte Turhan'ın derbi öncesi sorularımıza verdiği cevaplar:

            DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY'DAKİ HAVAYI VE SON DURUMU NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ?

            Galatasaray son dönemde iyi futbol oynuyor ama Sarı-Kırmızılılar için Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı derbide belirleyici olacak. Kerem'in Beşiktaş ve Barcelona maçlarında takım için ne kadar önemli olduğuna şahit olduk. Kerem'li ve Kerem'siz iki farklı iki Galatasaray olarak değerlendirebiliriz. Karagümrük maçında Gomis, Babel gibi tecrübeli oyuncular sahnedeydi. Derbide kazanmak istiyorsanız çok daha fazla oyuncunun ön plana çıkması gerekiyor.

            MAÇTA HANGİ TAKIMI FAVORİ OLARAK GÖRÜYORSUN?

            Kağıt üzerinde son maçlarda alınan sonuçlara göre Fenerbahçe favori gözüküyor ama ben Galatasaray'ın da maça ortak olacağını düşünüyorum. Her iki takımın da kazanma şansı bana göre eşit. Ligin ilk devresinde Nef Stadyumu'nda oynanan maçta da benzer bir şekilde Galatasaray açık ara favori gösteriliyordu ama kazanan Fenerbahçe oldu. Şimdi de aynı durum geçerli olabilir.

            GALATASARAY 6 YILDIR KADIKÖYDE YENİLMİYOR PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK SAĞLAR MI?

            Derbilerde deplasmanda kazanma ya da kazanamama gibi serilerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray Kadıköy'de kazanamadığı zamanlarda şampiyon oldu, ama kazandığı senelerde olamadı. Mental olarak baktığımızda ise Galatasaray'da durum çok karışık. Bir seçim var ve hocanın da geleceği belirsiz. Fenerbahçe ise daha moralli.

            DOMENEC TORRENT'TEN DERBİDE NASIL BİR PERFORMANS BEKLİYORSUNUZ?

            Torrent, Beşiktaş derbisinde iyi bir sınav verdi. Son bölümde dokunuşlarda biraz sıkıntı yaşadı. Eminim o da Fenerbahçe derbisinin öneminin farkındadır. Söylemleri ile futbol bilgisini kısıtlıyor. Önemli olan Torrent'in nasıl bir oyun planı ile sahada olacağı. Daha baskılı mı oynayacak yoksa daha çok rakibini bekleyecek mi? Bu çok önemli... Ama Torrent'in artık teknik adam olarak farkını ortaya koyması gerekiyor. Bir süredir takımla beraber... Kendi adına övgüyü hak edecek bir performans alması şart. Ama kazansa da kaybetse de onun için "Gidecek mi, kalacak mı?" dedikoduları devam edecek.

            MOSTAFA MOHAMED'İN YOKLUĞUNDA FORVET HATTINDA BAFETİMBİ GOMİS, DERBİDE GALATASARAY'I SIRTLAYİBİLİR Mİ?

            Galatasaray, Barcelona maçlarında oyunu sahasında bekledi ve hızlı toplarla çıktı. Gomis bu oyunda yaşı itibarıyla ağır kalıyor. Ama Gomis'in de tecrübesi var ve bunu sahaya kolaylıkla yansıtabilir. Kesinlikle Gomis'in takım arkadaşları tarafından desteklenmeli.

            İKİ TAKIMIN BİRBİRİNE ÜSTÜN OLDUĞU ALANLAR, BÖLGELER NELERDİR?

            Galatasaray'ın hücumda daha etkili silahlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kerem Aktürkoğlu oynadığı takdirde fark yaratabilecek bir oyuncu. Gomis de tecrübesiyle takımına katkı koyacaktır. Orta sahada ise Fenerbahçe'nin Zajc, Mert Hakan ve Crespo üçlüsü fark yaratıyor. İki takımın da defans hattının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Büyük oyuncular büyük maçlarda ortaya çıkar. Sahaya karakterini koyan takım galibiyete daha yakın olacaktır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tarihi uzay yolculuğu başladı
            Haberler Spor Özel Haber ı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı! İlker Yağcıoğlu ve Evren Turhan'dan dev derbi yorumları
                SON DAKİKA