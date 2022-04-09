Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide yarın Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.