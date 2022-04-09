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    • Spor
    • 09.04.2022 11:00
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    • 09.04.2022 11:03
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    Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide yarın Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet alan Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Feghouli derbide forma giyemeyecek, tedavisi süren Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağına son antrenmanın ardından karar verilecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kadıköy’de dev derbi! İşte muhtemel 11’ler

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki dev derbide yarın Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 56 puan yazdırdı. Sarı-lacivertli takım, haftaya Konyaspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada girdi.

    Ligde oynadığı 31 maçın 11'ini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan Galatasaray ise 41 puanla 13. basamakta yer aldı.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

        Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

        LİGDE SON 7 MAÇTA 6 GALİBİYET
        Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti.

        Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.

        Bu süreçte 2 kez 3'er maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise lider Trabzonspor karşısında yaşadı. Sarı-lacivertliler, 28. haftada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİYİ KAZANAMADI
        Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ile iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanamadı.

        Sarı-lacivertli takım, Ülker Stadı'nda Galatasaray'a karşı son galibiyetini 2016-2017 sezonunda elde etti. Fenerbahçe, 20 Kasım 2016'da oynanan karşılaşmadan Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

        Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray ile yaptığı son 4 derbide 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Sarı-lacivertliler, sahasında rakibiyle 2017-2018'de 0-0 ve 2018-2019'da 1-1 berabere kaldı.

        Galatasaray, Ülker Stadı'nda 2019-2020 sezonunda oynanan mücadeleyi 3-1, 2020-2021'de yapılan derbiyi ise 1-0 üstün tamamladı.

            İSMAİL KARTAL'IN DERBİ KARNESİ
            Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 4 derbide 9 puan elde etti.

            Sarı-lacivertli takım, 2014-2015 sezonunda Kartal yönetiminde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti.

            Söz konusu sezonda Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ise sarı-kırmızılılara 1-0 üstünlük kurmuştu.

            Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan derbiyi penaltı atışları sonucunda 3-2 kazandı.

            FENERBAHÇE'DE MUHTEMEL 11'LER
            Altay, Osayi, Min jae Kim, Serdar Aziz, Novak (Ferdi), Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.

            GALATARAY'DA SON DURUM
            Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

            Son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe ise ligde yaptığı maçların 16'sını kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 7'ini kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 31. haftayı elde ettiği 56 puanla üçüncü sırada bitirdi.

            İki takım arasında sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda yapılan derbiyi, Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

            FEGHOULİ YOK, KEREM VE MUSTAFA MUHAMMED'İN DURUMU BELİRSİZ
            Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

            Tedavisine devam edilen Kerem Aktürkoğlu ile dünkü idmanın bir bölümünde takımla çalışan Mustafa Muhammed'in derbinin kadrosuna alınıp alınmayacağına son antrenmanın ardından karar verilecek.

            Öte yandan sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera ile Emre Kılınç, derbide de kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

                KADIKÖY'DEKİ SON 4 DERBİDE 2 GALİBİYET 2 BERABERLİK
                Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbide mağlup olmadı.

                Kadıköy'deki son yenilgisini, 2016-2017 sezonunda, 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi.

                Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

                GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11
                Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emre Kılınç (Kerem) Babel, Gomis

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                Haberler Spor Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
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