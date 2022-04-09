Kadıköy'de dev derbi! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

GALATARAY'DA SON DURUM

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan 31 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla 31. haftayı averajla 13. sırada tamamladı.

Son haftalarda çıkışa geçen Fenerbahçe ise ligde yaptığı maçların 16'sını kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 7'ini kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 31. haftayı elde ettiği 56 puanla üçüncü sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda yapılan derbiyi, Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.