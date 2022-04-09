Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oluyor

Eski başkan Aziz Yıldırım'a eleştiride bulunan Vefa Küçük, 2018'deki seçimi hatırlatarak, şu ifadeleri kullanmıştı.

"Genel kurulu tarafsız yönettim. Aziz Yıldırım'a oy verdim. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a göre 12 bin fazla oy almıştır. O büyük farka rağmen Aziz Yıldırım ve arkadaşları, 2018'in rövanşını almak istiyorlar. Bu rövanşlar ancak sandıkta olur. Dışarıdan muhalefet etmek ve başkanı yıpratmakla olmaz. Geçen sene seçim oldu. İki gün öncesinde Aziz Yıldırım çıktı ve Ali Koç'u suçladı. 'Bu kulübün sahibi benim, seni tribünlerle göndereceğim.' dedi. Diyebilir. Ama bunu diyen insan 3 gün sonra yapılan seçimde aday olur. Ancak olamadı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provası cumartesi günü başkanlık divanı için yapılacak. Muhalefet olanlar mevcut kulüp başkanını devirme niyetindeler. Bunu da sandıkta değil sandık dışında yapmak istiyorlar. Bunun için en uygun aday Uğur Dündar. Onu buldular ve getirdiler. Ancak ben kazanırsam Uğur Dündar Fenerbahçe tarihinden silinecek ve onu öne sürenler de silinecek."



"SANDIKTAN BİZ ÇIKACAĞIZ"

Vefa Küçük, 4 adayın yarışacağı yüksek divan kurulu başkanlığı seçimini kazanacağına inandığını söyledi.

Seçim hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayan Küçük, "Çok formdayız. Bütün yüksek divan kurulu üyelerine ulaştık. Zaten çoğunu tanıyorum. Diğer adaylar yüksek divan kurulu üyelerinin isimlerini bilmez. Ben 32 senedir bu kulübün içindeyim. Son 8 yıldır da divan kurulu başkanlığını yapıyorum. Daha avantajlıyım. Divan kurulunun nasıl yönetildiğini çok iyi biliyorum. Kendimize güveniyoruz. İnşallah sandıktan biz çıkacağız." şeklinde konuşmuştu.