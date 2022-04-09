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    • Spor
    • 09.04.2022 10:31
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    • 09.04.2022 10:39
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    Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oluyor

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı bugün yapılacak seçimle belli oluyor. Mevcut başkan Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fenerbahçe’de divan seçimi! 4 aday yarışıyor

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağanüstü seçimli genel kurulu, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı.

    Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula, Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçecek. Olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

    Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.

    EROL BİLECİK: KAZANAN FENERBAHÇEMİZ OLACAK
    Olağanüstü seçimli genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Tam bir demokrasi coşkusu içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en fazla taraftar sayısına sahip kulübüyüz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan Fenerbahçemiz olacak. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    LİSTEYİ 4 ADAY SEÇTİ
    Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığı için 4 aday listeyi birlikte seçti. YDK üyelerine sunulan liste sonucunda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçildi.

    YILDIRIM VE KOÇ ÇEKİŞMESİ OLACAK
    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp başkanı Ali Koç ile selefi Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provasının 9 Nisan Cumartesi günü yüksek divan kurulu başkanlığı seçiminde yapılacağını söylemişti.

        Eski başkan Aziz Yıldırım'a eleştiride bulunan Vefa Küçük, 2018'deki seçimi hatırlatarak, şu ifadeleri kullanmıştı.

        "Genel kurulu tarafsız yönettim. Aziz Yıldırım'a oy verdim. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a göre 12 bin fazla oy almıştır. O büyük farka rağmen Aziz Yıldırım ve arkadaşları, 2018'in rövanşını almak istiyorlar. Bu rövanşlar ancak sandıkta olur. Dışarıdan muhalefet etmek ve başkanı yıpratmakla olmaz. Geçen sene seçim oldu. İki gün öncesinde Aziz Yıldırım çıktı ve Ali Koç'u suçladı. 'Bu kulübün sahibi benim, seni tribünlerle göndereceğim.' dedi. Diyebilir. Ama bunu diyen insan 3 gün sonra yapılan seçimde aday olur. Ancak olamadı. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki çekişmenin ilk provası cumartesi günü başkanlık divanı için yapılacak. Muhalefet olanlar mevcut kulüp başkanını devirme niyetindeler. Bunu da sandıkta değil sandık dışında yapmak istiyorlar. Bunun için en uygun aday Uğur Dündar. Onu buldular ve getirdiler. Ancak ben kazanırsam Uğur Dündar Fenerbahçe tarihinden silinecek ve onu öne sürenler de silinecek."


        "SANDIKTAN BİZ ÇIKACAĞIZ"
        Vefa Küçük, 4 adayın yarışacağı yüksek divan kurulu başkanlığı seçimini kazanacağına inandığını söyledi.

        Seçim hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayan Küçük, "Çok formdayız. Bütün yüksek divan kurulu üyelerine ulaştık. Zaten çoğunu tanıyorum. Diğer adaylar yüksek divan kurulu üyelerinin isimlerini bilmez. Ben 32 senedir bu kulübün içindeyim. Son 8 yıldır da divan kurulu başkanlığını yapıyorum. Daha avantajlıyım. Divan kurulunun nasıl yönetildiğini çok iyi biliyorum. Kendimize güveniyoruz. İnşallah sandıktan biz çıkacağız." şeklinde konuşmuştu.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Divan Kurulu Başkanı belli oluyor
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