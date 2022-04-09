Fenerbahçe tarih yazacak! ABD'li basketbolcu LeBron James'ten Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride paylaşımı

ADINI TARİHE YAZDIRACAK

Fenerbahçe Safiport yarın kupayı kazanırsa, Sarı-Lacivertliler basketbolda hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa Şampiyonluğunu kazanan ilk spor kulübü olacak. Sarı Kanarya yarın finalde Macar ekibi Sopron ile mücadele edecek.

Fenerbahçe erkeklerde 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-Lacivertliler finalde Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. Obradovic önderliğinde kazanılan şampiyonluk o dönem Avrupa'da büyük ses getirmişti.