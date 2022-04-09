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    • Spor
    • 09.04.2022 10:41
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    • 09.04.2022 13:57
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    Fenerbahçe tarih yazacak! ABD'li basketbolcu LeBron James'ten Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride paylaşımı

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi’nde adını finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Fenerbahçe Safiport yarın kupayı kazanırsa, Sarı-Lacivertliler basketbolda hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa Şampiyonluğunu kazanan ilk spor kulübü olacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ndeki başarısı ABD'li yıldız basketbolcu LeBron James'in de dikkatini çekti. Los Angeles Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Fenerbahçe tarih yazacak!

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde adını finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.

    Sarı-lacivertli takım, dün oynanan maçta Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenerek finale yükseldi.

    ADINI TARİHE YAZDIRACAK
    Fenerbahçe Safiport yarın kupayı kazanırsa, Sarı-Lacivertliler basketbolda hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa Şampiyonluğunu kazanan ilk spor kulübü olacak. Sarı Kanarya yarın finalde Macar ekibi Sopron ile mücadele edecek.

    Fenerbahçe erkeklerde 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-Lacivertliler finalde Olympiakos'u 80-64 mağlup ederek ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. Obradovic önderliğinde kazanılan şampiyonluk o dönem Avrupa'da büyük ses getirmişti.

        Organizasyonun sosyal medya hesabından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki coşku, "Avrupa Ligi kadınlar tarihinin en iyi atmosferi" ifadesiyle videolu bir mesajla paylaşıldı.

        Bu mesaja yorum yazan LeBron James, videoda yer alan ABD'li vatandaşı Kayla McBride'ı övgü dolu sözlerle tebrik etti.

        Los Angeles Lakers'ın all-star oyuncusu LeBron James'in paylaşımı kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.

        29 yaşındaki McBride, karşılaşmayı 15 sayı, 1 asistle tamamladı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe tarih yazacak! ABD'li basketbolcu LeBron James'ten Fenerbahçe Safiportlu Kayla McBride paylaşımı
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