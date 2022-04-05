Fenerbahçe'deki Divan seçimi öncesi Vefa Küçük'ten flaş açıklamalar: Cumartesi günü Koç-Yıldırım çekişmesi olacak!

"SANDIKTAN BİZ ÇIKACAĞIZ"

Vefa Küçük, 4 adayın yarışacağı yüksek divan kurulu başkanlığı seçimini kazanacağına inandığını söyledi.

Seçim hazırlıklarının iyi gittiğini vurgulayan Küçük, "Çok formdayız. Bütün yüksek divan kurulu üyelerine ulaştık. Zaten çoğunu tanıyorum. Diğer adaylar yüksek divan kurulu üyelerinin isimlerini bilmez. Ben 32 senedir bu kulübün içindeyim. Son 8 yıldır da divan kurulu başkanlığını yapıyorum. Daha avantajlıyım. Divan kurulunun nasıl yönetildiğini çok iyi biliyorum. Kendimize güveniyoruz. İnşallah sandıktan biz çıkacağız." şeklinde konuştu.

"FUTBOLDA BAŞARISIZ BİR KULÜBÜZ"

Ali Koç döneminde futbol takımının sergilediği performans hakkında da görüşlerini paylaşan Vefa Küçük, şunları kaydetti:

"Ali Koç döneminde futbolda başarısızız. Bunun çeşitli nedenleri var. Yanlış transferler olabilir, hocaları yanlış seçmiş olabiliriz. 2018'de gördüler ki kulüp maddi yönden neredeyse batma noktasına gelmiş. Bugün de hala Fenerbahçe ve diğer kulüpler maddi olarak son derece zor durumda. Kulüp başkanları ve yöneticiler ceplerinden büyük paralar vererek camialarını ayakta tutuyorlar. Ali Koç, 4 seneden beri kendi firmalarından ve şahsi hesabından kulübe bağış veya sponsorluk şeklinde büyük katkıda bulunuyor. Eğer onlar olmasa hiç kimsenin maaşları ödenemez. Maaşlı çalışanların paraları gününde ödeniyor. Bu Fenerbahçe'nin artısı. Ancak futbolda başarısız bir kulübüz."