Takvim yazdı… İspanyollar doğruladı… Uruguaylı yıldız adım adım Süper Lig'e geliyor!

Süper Lig'in iki devi transferde büyük oynuyor. Daha önce TAKVİM'in gündeme getirdiği "Suarez Savaşı" haberini İspanya'nın yüksek tirajlı gazetesi AS da doğruladı... İspanyollar'a göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Luis Suarez için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Haberde Suarez'in sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasının beklendiği ve Türkiye'nin Uruguaylı yıldız için bir opsiyon olabileceği kaydedildi. Bu sezon Chelsea'den kiraladığı Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş yeni sezonda da marka bir golcü almakta kararlı. İspanyol ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki oyuncu için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Suarez'in değeri 10 milyon Euro. Uruguaylı yıldız, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin formasını giydi. Bu sezon 38 maça çıkan Suarez, 13 gol atarken 3 de asist yaptı. La Liga devi Atletico Madrid 2020 yılında Suarez için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Tecrübeli oyuncu MLS takımlarının da transfer listesinde yer alıyor.