SON 31 YILIN EN KÖTÜ DERECESİ

Böylelikle Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.

2022-23 SEZONU

Önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.



2023-24 SEZONU

2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.