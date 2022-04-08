Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.
Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibi, evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü 48. dakikada Omar El Kaddouri kaydetti. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi, Gerson ise 90+4. dakikada kırmızı kart gördü. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.
İngiltere ekibi Leicester City'nin Hollanda takımı PSV'yi ağırladığı müsabaka ise 0-0 sona erdi. Karşılaşmaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.
YAKTIN BİZİ MOURINHO
Bodo/Glimt'in Roma'yı devirmesinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi.
20. BASAMAK KESİNLEŞTİ
Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasındaki arkamızda temsilcisi olan bir ülke kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak. UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.
AVRUPA LİGİ'NDE YOKUZ
Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. 2023/24 sezonunda eleme turları itibarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak.