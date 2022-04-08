Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.04.2022 10:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2022 10:50
    ABONE OL

    Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım katılacak? UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt-Roma maçı sonrası şok!

    Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi. Bodo/Glimt'in Roma'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından Avrupa kupalarında takımı kalmayan Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri netlik kazandı. Peki, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa'ya kaç takımla göndereceğiz ve lig sıralamasına göre hangi takım, hangi turnuvaya katılacak? Detaylar haberimizde.

    takvim.com.tr
    AA
    Türkiye’den Avrupa’ya kaç takım katılacak?

    Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

    Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibi, evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 13. dakikada Gerson ve 45. dakikada Dimitri Payet'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk takımın golünü 48. dakikada Omar El Kaddouri kaydetti. Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi, Gerson ise 90+4. dakikada kırmızı kart gördü. Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, sahasında İtalya'nın Roma takımını 56. dakikada Ulrik Saltnes ve 89. dakikada Hugo Vetlesen'in bulduğu gollerle 2-1 yendi. Roma'nın golünü 43. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

    İngiltere ekibi Leicester City'nin Hollanda takımı PSV'yi ağırladığı müsabaka ise 0-0 sona erdi. Karşılaşmaların rövanşları, 14 Nisan'da oynanacak.



    YAKTIN BİZİ MOURINHO
    Bodo/Glimt'in Roma'yı devirmesinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bodo Glimt, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Norveç ekibinin bu galibiyetiyle Türkiye, ülke puanı sıralamasında 20. sıraya geriledi.

    20. BASAMAK KESİNLEŞTİ
    Avrupa kupalarındaki organizasyonda puan sıralamasındaki arkamızda temsilcisi olan bir ülke kalmadığından Türkiye bu sezonu 20. basamakta tamamlayacak. UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

    AVRUPA LİGİ'NDE YOKUZ
    Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. 2023/24 sezonunda eleme turları itibarıyla UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz olmayacak.

        SON 31 YILIN EN KÖTÜ DERECESİ
        Böylelikle Avrupa'da son 31 yılın en kötü derecesine de gerilemiş olduk. Son olarak 1990-91 sezonunun sonunda 11.665 puanla 23. sırada yer alan Türkiye o tarihten bu yana bir futbol sezonunu 18. sıranın altında hiç tamamlamamıştı.

        2022-23 SEZONU
        Önümüzdeki sezon Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Şampiyon takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

        2023-24 SEZONU
        2023-2024 sezonu şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan, Süper Lig ikincisi, Süper Lig üçüncüsü ve Türkiye Kupası Şampiyonu ise Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak.



        TEMSİLCİLERİMİZ BU SEZON NE YAPTI?
        Bu sezon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nda grubunda puan alamadı. Trabzonspor, Konferans Ligi Play-Off turunda Roma'ya elendi. Demir Grup Sivasspor, 2. ve 3. turu geçtikten sonra play-off'ta Kopenhag'a kaybederek Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. tamamladı ve Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a kaybederek Avrupa macerasını noktaladı.

        GALATASARAY'IN YÜRÜYÜŞÜ YETMEDİ
        Galatasaray,UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu mağlubiyet almadan tamamladı. Sonrasında Barcelona deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ancak Nef Stadı'nda Katalanlara talihsiz bir şekilde kaybederek Avrupa'ya veda etti.

        ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM
        21. GÜNEY KIBRIS: 26.375
        20. TÜRKİYE: 27.100
        19. HIRVATİSTAN: 27.150
        18. DANİMARKA: 27.175
        17. NORVEÇ: 27.250
        16. ÇEKYA: 27.800
        15. YUNANİSTAN: 28.200
        14. İSVİÇRE: 29.675
        13. BELÇİKA: 30.600
        12. UKRAYNA: 31.800
        11. SIRBİSTAN: 33.375
        10. RUSYA: 34.482
        9. İSKOÇYA: 35.500
        8. AVUSTURYA: 38.850
        7. HOLLANDA: 47.900
        6. PORTEKİZ: 53.216
        5. FRANSA: 59.415
        4. ALMANYA: 73.070
        3. İTALYA: 75.616
        2. İSPANYA: 94.855
        1. İNGİLTERE: 103.783

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kasaba doktoru
        Haberler Spor Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım katılacak? UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Bodo/Glimt-Roma maçı sonrası şok!
            SON DAKİKA