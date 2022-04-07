Herkes takvim.com.tr'den öğrenmişti! İspanyollar da duyurdu! Luis Suarez'in yeni rotası Türkiye

Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiğini Türkiye takvim.com.tr'den öğrenirken, İspanya'nın en popüler yayın organlarından AS'ta yer alan haberde yıldız futbolcunun bir sonraki rotasının Türkiye olabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Luis Suarez için İspanya'dan gelen haber iki kulübün taraftarlarını umutlandırdı...
Türkiye'de ilk kez takvim.com.tr Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Luis Suarez ile ilgilendiğiini yazarken, İspanyol basınından AS'ta yer haberde Uruguaylı forvetin bir sonraki durağının Süper Lig olabileceği kaydedildi.