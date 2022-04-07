Herkes takvim.com.tr'den öğrenmişti! İspanyollar da duyurdu! Luis Suarez'in yeni rotası Türkiye

İki yıldır Atletico Madrid forması giyen ve İspanyol kulübünde senelik yaklaşık 6 milyon Euro kazanan Luis Suarez kariyerinde daha önce Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi önemli takımlarda da görev yaptı.

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