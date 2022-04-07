Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.04.2022 15:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2022 15:28
    ABONE OL

    Herkes takvim.com.tr'den öğrenmişti! İspanyollar da duyurdu! Luis Suarez'in yeni rotası Türkiye

    Son dakika transfer haberleri | Sezon sonunda Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek Luis Suarez ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiğini herkes takvim.com.tr'den öğrenirken, İspanyol AS gazetesi de Uruguaylı golcünün yeni rotasının Türkiye olabileceğini doğruladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İspanyollar da duyurdu! Yeni rotası Türkiye

    Atletico Madrid ile sözleşmesi bitecek olan Luis Suarez ile Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yakından ilgilendiğini Türkiye takvim.com.tr'den öğrenirken, İspanya'nın en popüler yayın organlarından AS'ta yer alan haberde yıldız futbolcunun bir sonraki rotasının Türkiye olabileceği kaydedildi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Luis Suarez için İspanya'dan gelen haber iki kulübün taraftarlarını umutlandırdı...

    Türkiye'de ilk kez takvim.com.tr Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Luis Suarez ile ilgilendiğiini yazarken, İspanyol basınından AS'ta yer haberde Uruguaylı forvetin bir sonraki durağının Süper Lig olabileceği kaydedildi.

        Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Luis Suarez'in İspanyol kulübündeki durumunun henüz netleşmediği ve 35 yaşındaki futbolcunun sezon sonu takımdan ayrılabileceği belirtildi.

        Suarez'in ligde oynanan son maç olan Aleves mücadelesinde ilk 11'de forma giyip iki gol atmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan maçta Joao Felix, Griezmann, Correa ve Cunha gibi isimlerin arkasında yedek beklemesinin Atletico'nun Uruguaylı oyuncuyunun ikinci plana atıldığı yönünde yorumlandığı ifade edildi.

        Atletico Madrid'deki geleceği henüz netleşmeyen Suarez'in transferi için şu an en güçlü opsiyonun ise Türkiye olduğu İspanyol basınında belirtildi.

            İki yıldır Atletico Madrid forması giyen ve İspanyol kulübünde senelik yaklaşık 6 milyon Euro kazanan Luis Suarez kariyerinde daha önce Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi önemli takımlarda da görev yaptı.

            *Luis Suarez'in detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayınız

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Nisa Mihriban’ın biyolojik annesi hakkında şok detay!
            Haberler Spor Herkes takvim.com.tr'den öğrenmişti! İspanyollar da duyurdu! Luis Suarez'in yeni rotası Türkiye
                SON DAKİKA