TFF'den Cüneyt Çakır'a onay! Dünya Kupası'na gidebilecek mi?

B PLANI HAZIR

Önce klasman düşürülen, ardından Tahkim Kurulu'nca itirazı kabul edilen ancak Merkez Hakem Kurulu'nun görev vermeme kararı aldığı 12 hakem arasında bulunan Cüneyt Çakır'a yapılan teklif yeni bir umut ışığı doğurdu. Antrenmanlarını aksatmayan ve maç alacakmış gibi hazırlanan FIFA kokartlı ismin gerekli prosedür yerine gelmesi halinde Katar'da düdük çalma hayali gerçek olacak. Aksi takdirde Çakır, hakemlik yaşamına yurt dışında devam edebilecek.

"CÜNEYT HOCA VE EKİBİYLE ÇALIŞABİLİRSİNİZ"

İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunduğu TFF'nin ise "Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin." şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.

UEFA'DA KRİTİK TOPLANTI

UEFA Yönetim Kurulu, Nyon'daki merkezinde bugün toplanıyor. TSİ 12.00'de başlayacak buluşmanın 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. UEFA'nın finansal ve lisanslama ile ilgili konularının yanı sıra kulüplerin EURO 2024'ten alacakları paylara yönelik önemli kararlar alınması bekleniyor. Toplantının bitimiyle birlikte UEFA Başkanı Ceferin de kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. UEFA bir sonraki toplantısını ise 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.