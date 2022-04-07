Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 07.04.2022 09:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2022 09:57
    ABONE OL

    TFF'den Cüneyt Çakır'a onay! Dünya Kupası'na gidebilecek mi?

    Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır ve ekibini isteyen İsviçre Futbol Federasyonu'na olumlu cevap verdi. TFF ve MHK arasında yapılan görüşmeler sonunda Çakır, ekibi Tarık Ongun ile Bahattin Duran'ın İsviçre liginde maç yönetmesinde sakınca olmadığı konusunda görüş birliğine varıldığı ileri sürüldü. Çakır ve yardımcıları İsviçre liginin kalan bölümünde yeteri kadar maç yönetir ve UEFA'nın Katar'a göndereceği 11 hakem arasına girebilirse, dünya kupasında art arda üç kez görev alan ilk hakem olacak.

    Cüneyt Çakır’a onay! Tarihe geçecek

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, aralarında hakem Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'ın yer aldığı 13 ismi listeden çıkardı. Bu gelişme futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.

    COLLINA, ÇAKIR'I ARAYIP GELİŞMELERİ SORDU
    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, MHK'nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır'ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini "şok olduk" şeklinde dile getirirken, "Bunun arkasında ne var?" sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK'nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.

    TAHKİM KURULU, MHK'NİN KARARINI GERİ ÇEVİRDİ
    Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 hakem, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan hakem ve gözlemciler için aldığı kararı geri çevirdi.

    KATAR YOLU AÇILDI
    Futbol Federasyonu yönetim kurulu kararı ile 8 mart'ta klasman dışı bırakılan, ancak Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunarak görevlerine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır'a Katar'da yapılacak dünya kupasında düdük çalma şansı doğdu. Milliyet'te yer alan habere göre, Tahkim Kurulu kararının açıklanmasından beş saat sonra Türkiye Futbol Federasyonu hakem İşleri Müdürlüğüne bir e-mail göndererek FIFA kokartlı hakem Çakır'ı sezon sonuna dek kendi liginde görmek istediklerini ileten İsviçre Futbol Federasyonu'na olumlu yanıt verildiği bildirildi.

        TFF'DEN YEŞİL IŞIK
        TFF ve MHK arasında yapılan görüşmeler sonunda Çakır, ekibi Tarık Ongun ile Bahattin Duran'ın İsviçre liginde maç yönetmesinde sakınca olmadığı konusunda görüş birliğine varıldığı ileri sürüldü. Ancak muhataplarına İsviçre'den bir hakem triosunun Süper Lig'e gelmesine prensip olarak olumlu bakılmadığı iletildi. Karar onaylanır, Çakır ve yardımcıları İsviçre liginin kalan bölümünde yeteri kadar maç yönetir ve UEFA'nın Katar'a göndereceği 11 hakem arasına girebilirse, dünya kupasında art arda üç kez görev alan ilk hakem olacak.

        B PLANI HAZIR
        Önce klasman düşürülen, ardından Tahkim Kurulu'nca itirazı kabul edilen ancak Merkez Hakem Kurulu'nun görev vermeme kararı aldığı 12 hakem arasında bulunan Cüneyt Çakır'a yapılan teklif yeni bir umut ışığı doğurdu. Antrenmanlarını aksatmayan ve maç alacakmış gibi hazırlanan FIFA kokartlı ismin gerekli prosedür yerine gelmesi halinde Katar'da düdük çalma hayali gerçek olacak. Aksi takdirde Çakır, hakemlik yaşamına yurt dışında devam edebilecek.

        "CÜNEYT HOCA VE EKİBİYLE ÇALIŞABİLİRSİNİZ"
        İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunduğu TFF'nin ise "Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin." şeklinde karşılık verdiği öğrenildi.

        UEFA'DA KRİTİK TOPLANTI
        UEFA Yönetim Kurulu, Nyon'daki merkezinde bugün toplanıyor. TSİ 12.00'de başlayacak buluşmanın 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. UEFA'nın finansal ve lisanslama ile ilgili konularının yanı sıra kulüplerin EURO 2024'ten alacakları paylara yönelik önemli kararlar alınması bekleniyor. Toplantının bitimiyle birlikte UEFA Başkanı Ceferin de kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. UEFA bir sonraki toplantısını ise 10 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev!
        Haberler Spor TFF'den Cüneyt Çakır'a onay! Dünya Kupası'na gidebilecek mi?
            SON DAKİKA