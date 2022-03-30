Cüneyt Çakır'a Avrupa ülkesinden tarihi davet! Dünya Kupası öncesi flaş gelişme

TAHKİM KURULU, MHK'NİN KARARINI GERİ ÇEVİRDİ

Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 hakem, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan hakem ve gözlemciler için aldığı kararı geri çevirdi.

CÜNEYT ÇAKIR'A TARİHİ DAVET

Bu gelişmelerin ardından FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır tarihi davet aldı. İsviçre Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'a sezon sonuna kadar İsviçre Ligi'nde maç yönetmesini teklif etti. Fanatik'in haberine göre eski hakem Deniz Çoban, Türk hakemliği için milat sayılabilecek bu önemli gelişmenin detaylarını aktardı.