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    • Spor
    • 30.03.2022 16:05
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    • 30.03.2022 16:16
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    Cüneyt Çakır'a Avrupa ülkesinden tarihi davet! Dünya Kupası öncesi flaş gelişme

    MHK'nın geçtiğimiz haftalarda şok bir kararla 13 hakemin üstünü çizmesinin yankıları sürüyor. 13 hakemin Tahkim'e yaptığı itiraz sonrası hakemler haklı bulunmuş ve MHK'nın kararı iptal edilmişti. Bu gelişmelerle beraber ihraç edilen hakemler arasında bulunan Cüneyt Çakır'a Avrupa ülkesinden flaş bir teklif geldi.

    Cüneyt Çakır’a Avrupa ülkesinden tarihi davet

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, aralarında hakem Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'ın yer aldığı 13 ismi listeden çıkardı. Bu gelişme futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.

    COLLINA, ÇAKIR'I ARAYIP GELİŞMELERİ SORDU
    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, MHK'nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır'ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini "şok olduk" şeklinde dile getirirken, "Bunun arkasında ne var?" sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK'nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.

    TAHKİM KURULU, MHK'NİN KARARINI GERİ ÇEVİRDİ
    Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 hakem, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan hakem ve gözlemciler için aldığı kararı geri çevirdi.

    CÜNEYT ÇAKIR'A TARİHİ DAVET
    Bu gelişmelerin ardından FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır tarihi davet aldı. İsviçre Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'a sezon sonuna kadar İsviçre Ligi'nde maç yönetmesini teklif etti. Fanatik'in haberine göre eski hakem Deniz Çoban, Türk hakemliği için milat sayılabilecek bu önemli gelişmenin detaylarını aktardı.

        İşte Deniz Çoban'ın yazdığı o tarihi detaylar:
        "8 Mart hakem operasyonu sonrası Türk futbolu ve hakemliği önemli bir yara aldı. Uzun yıllar bu sarsıntının acısını Türk hakemliği çekecektir. Bu süreçte en büyük yarayı alanlardan biri de Türk hakemliğinin değil, Dünya hakemliğinin zirvesine yerleşen Cüneyt Çakır'dı. 2022 Dünya Kupası'na katılacak aday hakemler listesinde yer alan ve turnuvaya katılmasına garanti gözüyle bakılan Çakır, 6.kez üst üste büyük turnuvalara katılan ilk hakem olarak tarihe geçecek ve kırılması zor bir rekorun sahibi olacaktı.

        Türkiye'de kalarak mücadelesine devam etmek isteyen Çakır, diğer arkadaşlarıyla birlikte Tahkim Kurulu'na müracaat ederek hukuki bir mücadeleye girişti. Tahkim Kurulu'ndan hakkını iade almasına rağmen MHK Başkanı Gündoğdu, Tahkim Kurulu kararını tanımayacağını ve Çakır'la birlikte mağdur olan diğer hakemlere görev vermeyeceğini duyurdu.

        DÜNYA KUPASI YOLU AÇILIYOR
        Tam da bu noktada ilginç bir gelişme yaşandı. Bu bilgiyi uluslararası kaynaklardan doğrulatarak yazdığımı bilmenizi isterim. Ülkemizde Çakır'a yapılan haksızlığı izlemekle yetinen TFF yetkilileri varken, İsviçre Futbol Federasyonu Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası yolunu açmak için önemli bir adım attı.

        ONAY ÇIKTIĞI ANDA İSVİÇRE LİGİ'NDE MAÇ YÖNETECEK
        İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonuna bir yazı yazarak, Cüneyt Çakır'ın İsviçre Ligi'nde maç yönetmesi için teklif gönderdi. Şu anda İsviçre Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonunun onayını bekliyor. Onay çıktığı anda Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte İsviçre Ligi'nde maç yönetmeye başlayacak. Dolayısıyla da tekrar Dünya Kupası'nda maç yönetme şansını yakalayacak.

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        Kara Tahta başlıyor
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