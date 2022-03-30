Cüneyt Çakır'a Avrupa ülkesinden tarihi davet! Dünya Kupası öncesi flaş gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, aralarında hakem Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'ın yer aldığı 13 ismi listeden çıkardı. Bu gelişme futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.
COLLINA, ÇAKIR'I ARAYIP GELİŞMELERİ SORDU
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, MHK'nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır'ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini "şok olduk" şeklinde dile getirirken, "Bunun arkasında ne var?" sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK'nin performans ve gençleşleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.
TAHKİM KURULU, MHK'NİN KARARINI GERİ ÇEVİRDİ
Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 hakem, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan hakem ve gözlemciler için aldığı kararı geri çevirdi.
CÜNEYT ÇAKIR'A TARİHİ DAVET
Bu gelişmelerin ardından FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır tarihi davet aldı. İsviçre Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır'a sezon sonuna kadar İsviçre Ligi'nde maç yönetmesini teklif etti. Fanatik'in haberine göre eski hakem Deniz Çoban, Türk hakemliği için milat sayılabilecek bu önemli gelişmenin detaylarını aktardı.