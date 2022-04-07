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    • 07.04.2022 11:45
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    • 07.04.2022 12:01
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    Karim Benzema Ramazan ayında kariyer rekorunu kırdı! Akıllara 5 yıl önce Fatih'te katıldığı iftar programı geldi

    Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yine şov yaptı. Chelsea'ye karşı hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan Benzema Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu. Tecrübeli ismin Ramazan ayında attığı goller akıllara 5 yıl önce İstanbul Fatih'te katıldığı iftarda söylediği sözleri getirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Benzema rekor kırdı! Akıllara o iftar geldi

    Real Madrid'in süper yıldızı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı gollerle yine adından söz ettirmeyi başardı. Real Madrid, Chelsea'yi devirirken başrolde Benzema vardı.

    Karşılaşmayı 3-1 kazanan İspanyol devinde Karim Benzema, maça damga vuran isim oldu. 34 yaşındaki Fransız yıldız, Real Madrid formasıyla bu sezon 36 maçta 37 gol atarken 13 de asiste imza attı.

    Karim Benzema, gerçekleştirdiği hat-trick sonrasında Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda 11 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu.

        Tecrübeli oyuncu bu sezon kariyer rekoru kırmayı da başardı... 2007-08 sezonunda 31, 2010-11 sezonunda 32 gole imza atan süper yıldız bu sezon daha şimdiden 37 gole ulaşmayı başardı.

        Tecrübeli oyuncu 5 yıl önce İstanbul Fatih'te bir iftar programına katılmıştı. Yıldız oyuncu Ramanazan ayı ve Oruç ile ilgili, "Oruç tutmamın kondisyonuma bir etkisi yok. Ramazan benim hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli. Ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.


        *Karim Benzema'nın detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

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