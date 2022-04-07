Karim Benzema Ramazan ayında kariyer rekorunu kırdı! Akıllara 5 yıl önce Fatih'te katıldığı iftar programı geldi

Tecrübeli oyuncu 5 yıl önce İstanbul Fatih'te bir iftar programına katılmıştı. Yıldız oyuncu Ramanazan ayı ve Oruç ile ilgili, "Oruç tutmamın kondisyonuma bir etkisi yok. Ramazan benim hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli. Ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.



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