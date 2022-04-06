Alman ekibinin Scout’ı Rıdvan için olumlu rapor yazdı! Beşiktaş-Stuttgart trafiği hızlandı

Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte yuvadan uçması beklenen Rıdvan Yılmaz'a bir kulüp daha talip oldu. Alman kulübü Stuttgart, 20 yaşındaki genç sol bek için Siyah- Beyazlı yönetime 7.5 milyon Euro civarında bir teklif sunmuş Beşiktaş yönetimi ise Rıdvan Yılmaz için 10 milyon Euro talep etmişti. Gelen son bigilere göre Stuttgart scout'ı Sascha Koch, Rıdvan Yılmaz'ı izledi ve olumlu rapor verdi. Alman kulübü ile Beşiktaş arasında görüşme trafiği hızlanacak. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecekleri öğrenildi. Bu arada Rıdvan Yılmaz için Fransa Ligi'nden de talip olduğu ve bu kulüplerin tekliflerinin de masada olduğu ancak en çok ilgilinin yine Stuttgart'tan olduğu da gelen haberler arasında.