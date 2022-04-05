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    Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yıldız savaşı! Luis Suarez'in menajeriyle görüşmeler başladı

    Fenerbahçe’nin A.Madrid ile vedaya hazırlanan Luis Suarez’e talip olmasının ardından Uruguaylı yıldıza Beşiktaş da kanca attı... İki kulüp de Suarez’in menajeri ile görüşüyor...

    Suarez savaşı

    Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, her geçen gün Süper Lig'e daha fazla yaklaşıyor. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Suarez'in menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı. Böylece Fenerbahçe ile Beşiktaş bir yıldız transferinde daha karşı karşıya gelmiş oldu. Fenerbahçe'nin Luis Suarez için ilk hamleyi yapan takımdı.



    ATLETİCO'YA VEDAYA HAZIRLANIYOR
    Atletico Madrid'den ayrılacak olan Uruguaylı golcünün menajeri ile temasa geçilmiş imza parası dahi gündeme gelmişti. Ancak Suarez'in Beşiktaş'a da önerildiği ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin bu durumdan pek de hoşnut olmadığı da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaşlı kurmayların kendilerinin Suarez ile daha önce ilgilendiklerini iddia ettikleri de gelen haberlere arasında. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın Uruguaylı golcü için ciddi bir kaynak ayırdığı ve transfer savaşının yeni döneme damgasını vurabileceği ifade ediliyor.



    35 yaşındaki Luis Suarez için iki dev kulüp sezon sonunda karşı karşıya gelecek. Uruguaylı yıldızı iki takım da çok istiyor.

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