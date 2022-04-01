Fenerbahçe Uruguaylı dünyaca ünlü santrfor Suarez'i transfer listesine ekledi





MLS TAKIMLARI DA PUSUDA

Güncel peyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız golcü Suarez, 2020 yılından beri İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyiyor... 35'lik yıldız için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Uruguaylı yıldız, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin de formasını giydi. Bu sezon 37 karşılaşmaya çıkan Suarez, 11 gol atarken 3 de asiste imza attı... La Liga ekibi Atletico Madrid 2020 yılında Suarez için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Tecrübeli oyuncu MLS takımlarının da transfer listesinde yer alıyor.