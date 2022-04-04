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    • 04.04.2022 23:13
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    • 04.04.2022 23:15
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    Devlerin Luis Suarez savaşı! Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş kanca attı

    Atletico Madrid ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Luis Suarez için iki Süper Lig devi transfer savaşına girdi. Luis Suarez’e Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş da kanca attı. Siyah-Beyazlılar’ın yıldız oyuncunun menajeri ile temasa geçtiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Devlerin Luis Suarez savaşı!

    Atletico Madrid'in Uruguaylı yıldızı Luis Suarez'e Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da kanca attı. Siyah-Beyazlılar'ın yıldız oyuncunun menajeri ile temasa geçtiği ve transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

    LUİS SUAREZ'İN PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
    Bu sezon Chelsea'den kiraladığı Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş'ın sezon sonunda marka bir golcüyle kadrosunu güçlendirmek istediği belirtildi.

    İspanyol ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki oyuncu için şimdiye kadar 123.5 milyon Euro bonservis ücreti ödendi. Suarez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

    BU SEZON 13 GOL ATTI
    Uruguaylı yıldız, Barcelona, Liverpool ve Ajax gibi devlerin formasını giydi. Bu sezon 38 maça çıkan Suarez, 13 gol atarken 3 de asist yaptı.

        La Liga devi Atletico Madrid 2020 yılında Suarez için 7 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Tecrübeli oyuncu MLS takımlarının da transfer listesinde yer alıyor.

        Uruguaylı yıldız Luis Suarez kulüp kariyerinde 691 karşılaşmaya çıktı. 435 gole imza atan tecrübeli oyuncunun 240 da asisti bulunuyor.
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