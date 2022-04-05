Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifasının perde arkası ortaya çıktı! Tahkim Kurulu darbe mi yaptı?





GÜRCAN BİLGİÇ - ESAS MÜCADELE KURULLARDA OLACAK

Zaten krizlerle boğuşulan bir ortamda nur topu gibi bir seçim ortamımız oldu. Hakemlerle ilgili faciayı gözlerimize inanamayarak izlerken, yayın ihalesi öncesinde büyük kırılma yaşandı. Özdemir, futbol dünyasının "Nihat abi"sidir. Seçildiğinde de toparlayıcı olmasına ve sürece huzur getireceğine inanılıyordu. Ama öylesine çalkantılar içinde kaldı ki süreç yenilenme çağrısı yapıyordu. Abdullah Kiğılı da bir yayın ihalesi öncesinde, "Yeter artık" diyerek bırakmıştı Federasyon Başkanlığı'nı.



Nihat Özdemir'in kendi yönetimiyle yaşadığı sorunlar, son MHK hamlesiyle büyük yara alması, Mehmet Baykan'ın ayrılması, bir FIFA hakeminin altı yardımcısıyla beraber, çift vuruşu yanlış yerden yaptırması, sanırım bardağı taşıran son nokta oldu. Bir 'denge' unsuru olarak Nihat Özdemir'in kendisini dışarıya çekmesi ile aslında herkesin beklediği istikrar gelmeyecek. Yeni bir iktidar savaşı var önümüzde. Bu noktada Kulüpler Birliği'nin tavrı önemli. Esas mücadele 'kurullar' üzerinden de yapılabilir.

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