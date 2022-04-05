Nihat Özdemir'in TFF başkanlığından istifasının perde arkası ortaya çıktı! Tahkim Kurulu darbe mi yaptı?

TFF Başkanı Nihat Özdemir görevinden ayrıldı. Özdemir'in bu kararı Riva'da şok etkisi yarattı. Haziran ayındaki seçime kadar başkanlık makamına Servet Yardımcı vekâlet edecek. Peki, TFF Başkanı Nihat Özdemir, istifa kararını nasıl aldı?
BURUN KANAMASI DURMAYAN ÖZDEMİR, APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Özdemir'in istifa kararının perde arkasında yaşananları köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Murat Özbostan, "3 hafta önce Nihat Özdemir, Riva'da iken rahatsızlanıyor. Burun kanaması durmayan Özdemir, apar topar hastaneye kaldırılıyor. Bir gün hastanede kalan ve çok kan kaybeden Özdemir, küçük bir operasyon geçiriyor. Bir süre evinde dinlenen Özdemir'in kararında bu durumun da etkili olduğu öğrenildi." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün sürpriz bir şekilde istifa kararı alarak, "Hakkınızı helal edin. Ben istifa ediyorum ve bırakıyorum" dedi. Futbol dünyasına bomba gibi düşen gelişme, beraberinde birçok soruyu da gündeme getirdi. "Peki Nihat Özdemir neden şimdi bıraktı?" Bu soruya yanıt arayalım...
TAHKİM KURULU DARBE Mİ YAPTI!
Öncelikle Merkez Hakem Kurulu'nun hakem operasyonunun ardından Tahkim Kurulu'nun bu hakemleri görevlerine iade etmesi, TFF yönetim Kurulu'nun ve dolayısıyla da Başkan Özdemir'in keyfini fazlasıyla kaçırdı. Başkan, Tahkim Kurulu'nun kararıyla ilgili Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Mehmet Baykan ile görüştü ve bilgi aldı. Zaten Baykan da "Görevimden istifa ediyorum" diyerek gitmeyi tercih etti.
BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE İSTEMİYORDU
Bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe ve Başakşehir kulüpleri Nihat Özdemir'in istifa etmesi gerektiğini ifade ettiler. Gerekçeleri de "Tahkim Kurulu'nun kararının ardından TFF artık orada oturamaz. Nihat Bey de gitmeli" dediler. Aslında asıl sorun hakemlere yapılan operasyon değil, TFF'nin istifa ettirilmesiydi. Fenerbahçe, Başakşehir ve Galatasaray destek verdi bu sürece.. Beşiktaş ve Trabzonspor ile diğer bazı kulüpler ise sessiz kalmayı tercih etti.
KULÜPLER İÇİN KATAR'A GİTTİ AMA...
Bir de yayın ihalesi meselesi var… Kulüpler Birliği'nin masada olduğu ihale bir türlü sonuçlanmadı. Yayıncı kuruluşu kulüpler istemedi ve bunu da resmen TFF'ye bildirdiler. Fakat Saran Grup da istenilen rakamı vermeyince bu sefer kulüpler, "Bu para bizi tatmin etmiyor. Rakam çok az" diyerek tekrar rotayı beIN SPORTS'a kırdı. Nihat Özdemir geçen hafta Katar'a gitti, beIN ile görüştü. Rakam 2 milyar 150 milyon TL idi. Yayıncı kuruluş bu fiyatın üstüne çıkmayı kabul etmedi.