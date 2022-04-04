Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasına ilişkin açıklama!

"ÇOK DAHA FARKLI MEVKİ PEŞİNDE OLAN BİR İNSAN DEĞİLİM"

TFF başkanlığı için kendisinin adının geçmesi hatırlatılan Ahmet Ağaoğlu, "Problemler çözümsüz boyuta ulaşıyorsa veya yönlendirmelerle ya da fikir alışverişiyle bir noktaya gelemiyorsak bunun çözüleceği yer genel kuruldur. Bunu bile Ahmet Ağaoğlu, 'TFF'yi seçime davet etti şeklinde' dendi ve farklı yerlere çekildi. Bu sağlıklı bir bakış açısı değil. Nihat Bey burada istifa edeli 1 saat olmuş. Ben, futbol aleminde Trabzonsporlu bir faniye Allah'ın bahşettiği en güzel yerdeyim. En büyük, onurlu yerdeyim. Futbol dünyası içinde ben şahsen, gönüllü olarak Trabzonspor Kulübü başkanlığının ötesinde çok daha farklı mevki peşinde olan bir insan değilim. Ben kulübüme hizmet etmek için futbolun içindeyim. Farklı hesapları olanlar varsa peşlerinden gitsinler" dedi.

"BİZ SADECE GÖRÜŞLERİMİZİ BELİRTİYORUZ"

Naklen yayın konusunda kendilerinin sadece görüş belirttiğine dikkat çeken Ağaoğlu, "Burada açıklayabileceğim şeyler değil. Konuyla ilgili kanun TFF'ye yetki veriyor. Biz sadece görüşlerimizi belirtiyoruz. Sıkıntıları, sakınıcıları ve önerilerimizi ifade ediyoruz. Konuyla ilgili açıklama yapma yetkisi de TFF'de, ihale yetkisi de TFF'de. Genel kurula kadar tamamlanması lazım. Çünkü, ikinci yayın dönemi başlıyor. Çünkü, naklen yayını alacak kurum ya da kurumlar hangileriyse bir hazırlık dönemi var. Hazırlık dönemini rahatlıkla yürütebilmesi için veya pazarını oluşturabilmesi için ciddi bir süreye ihtiyacı var. Ben şahsen, o sürenin daraldığını düşünüyorum. Bir an önce karar verilmek zorunda. Biz görüşlerimizi federasyona ilettik" diye konuştu.