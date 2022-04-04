Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasına ilişkin açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir görevinden istifa etti.
TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir"
Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.
AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı.
Ahmet Ağaoğlu, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bugün Nihat Özdemir'in istifa edeceğini beklemediğini ancak toplantının başlamasıyla bunu hissettiğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "Ben başkanlardan özellikle rica ettim. Çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğumuz herhangi bir karar, söylemiş olduğumuz herhangi bir söz, kullandığınız kelimenin ifade etmiş olduğu anlam şeklinde değil de insanların kendi kafalarında ürettikleri düşünceyle bütünleştirip kamuoyuna servis ediyorlar. Onun için başkanlardan bugünkü toplantıya birlikte gidelim diye rica ettim. Kesinlikle bugün böyle bir şey beklemiyordum. Toplantı başladığı anda böyle bir şey hissettim. Normal bir atmosfer yoktu. Hemen giriş konuşmasını yaptıktan sonra naklen yayınla alakalı olarak yapmış olduğu toplantılarla alakalı olarak Sayın Nihat Özdemir, bizleri bilgilendirdi ve hemen akabinde istifa ettiğini, olağanüstü genel kurulu kadar olan süreci 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı'nın götüreceğini ifade ettiler" diye konuştu.
"2-3 ALTERNATİFLİ BİR KARAR BİRLİĞİNE VARDIK"
Kulüpler olarak naklen yayın süreciyle ilgili konuştuklarını belirten Ağaoğlu, "Biz kendi aramızda naklen yayınla alakalı gelmiş olduğumuz süreci tartıştık. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ayrıldılar. Naklen yayın konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiğiyle ilgili, 2-3 alternatifli bir karar birliğine vardık. Daha sonra tekrar, Servet Bey ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Görüşlerimizi kendilerine aktardık. Önümüzdeki 1, 2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek" şeklinde konuştu.
"BİZİM TANIK OLDUĞUMUZ, MÜŞADE ETTİĞİMİZ ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Başkan Nihat Özdemir dışında toplantıda başka bir yöneticinin istifa edip etmediği sorulan Ağaoğlu, "Bizim tanık olduğumuz, müşade ettiğimiz öyle bir şey yok. Normal bir toplantı yapıldı. Bu isimleri kimler gündeme getiriyor, getiren insanlara sormak lazım. Federasyon, yönetim ve kurulu görevdeyken, kanunun kendilerine tanımış olduğu bir süre varken bu şekilde ortaya çıkmak ne spor etiğiyle ne de ahlakıyla bağdaşır. Görevi başındaki herkese saygı göstermemiz lazım" ifadelerini kullandı.