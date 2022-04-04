Trabzonspor'un efsane ismi Pendikspor'un hocası Osman Özköylü'den flaş sözler: Çifte mutluluk olacak

Pendikspor ile birlikte büyük bir başarıya ulaşan Özköylü, hem kazanılan şampiyonluk hem de gelecek hedefleri ile ilgili ayrıca şunları kaydetti: "İyi bir takım devraldık. Göreve geldiğimizde ikinci ile puan farkı birdi. Bitime 5 maç kala ise 16 puan farkla şampiyon olduk. İşimiz hiç kolay olmadı. Pendikspor mevcut durumu ile herkesin yenmek istediği, hedef bir takım haline geldi ama bunun üstesinden geldik ve 16 puan farkla son 5 maç kala şampiyon olmayı başardık. Tüm zorluklar karşısında iyi bir sonuç aldık.

1. Lig'den teklifler almama rağmen Pendikspor'un bana sunduğu vizyon ve proje önemliydi. Bu göreve gelirken 1.Lig'de kısa süre çalışacağımın farkındaydım ve sonunda da şampiyonluğa ulaştık. Pendikspor'da çalışmaya karar vermemde etkili olan sebep bize daha üst liglerde hatta Süper Lig'de çalışma imkanı sunan bir proje sunması oldu. Bundan sonra gelecek sezon için 1. Lig'de başarılı olacak bir kadro kurulumu adına ekip olarak mesai harcayacağız.

Gelecek sezon 1.Lig'de hem tecrübeli hem de genç oyunculardan oluşan dengeli ve güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz doğru planlama ile ligde kalıcı olmak ama iddiamızı da ortaya koyacağız. Yola şampiyonluk parolası ile çıkmıyoruz ama iddiamızı ortaya koyacağız. Güçlü bir Pendikspor izleteceğimizden şüphemiz yok. Pendik taraftarının gurur duyacağı bir takım olacak."