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    • Spor
    • 04.04.2022 17:09
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    • 04.04.2022 17:09
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    Trabzonspor'un efsane ismi Pendikspor'un hocası Osman Özköylü'den flaş sözler: Çifte mutluluk olacak

    Pendikspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 maç kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'un efsane ismi Osman Özköylü, takvim.com.tr'ye konuştu. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğa koşması nedeniyle çifte mutluluk yaşadığını ifade eden Özköylü, gelecek sezon Pendikspor ile 1. Lig'de iddialı bir kadro kuracaklarını da açıkladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un efsanesinden flaş sözler: Çifte zafer... | Özel

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye'de bu sezon en erken şampiyonluğa ulaşan takım olan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takvim.com.tr'ye konuştu. "Gelecek sezon 1. Lig'de iddialı bir takım oluşturacağız. Önce ligde kalıcı olup sonra Süper Lig'i kovalacağız" diyen Özköylü, futbolculuk döneminde 9 sezon formasını giydiği Trabzonspor'un da Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayması ile ilgili, "Çalıştırdığım takımın yanı sıra gönül veridiğim, kongre üyesi olduğum Trabzonspor'un da şampiyon olacak olması çifte bir mutluluk. Trabzonspor'un şampiyonluğunu dört gözle bekliyorum" dedi.

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3-1'lik Eskişehirspor galibiyetiyle bitime 5 maç kala mutlu sona ulaşan Pendikspor, bu sezon Türkiye'de profesyonel liglerde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım oldu. İstanbul ekibinin başında önemli bir başarıya imza atan teknik direktör Osman Özköylü, şampiyonluğun detaylarını ise takvim.com.tr'ye anlattı.

    Gurur verici bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyleyen Özköylü, "Emeklerimizin karşılığını almak çok önemliydi. Kulübümüz büyük bir beklenti ve başarı arzusu ile yola çıkmıştı. Biz de bu takıma katkı koyduğumuz için mutluyuz. Hedeflediğimiz başarıya ulaştık. Erken ve önemli bir puan farkı ile şampiyon olmak bizim için gurur vericiydi" dedi.

    Pendikspor'un başında 2. Lig şampiyonluğuna imza atan Osman Özköylü, futbolculuk döneminde 9 sezon formasını giydiği Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluk için gün saymasıyla ilgili olarak ise, "Benim için çok ayrı bir mutluluk olacak. Hem çalıştırdığım takımın şampiyon olması hem de formasını giydiğim, kongre üyesi olduğum gönül verdiğim, bir anlamda taraftarı olduğum takımın şampiyon olacak olması benim için ayrıca gurur verici. Onların da şampiyonluğunu kutlamak için dört gözle bekliyoruz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Pendikspor ile birlikte büyük bir başarıya ulaşan Özköylü, hem kazanılan şampiyonluk hem de gelecek hedefleri ile ilgili ayrıca şunları kaydetti: "İyi bir takım devraldık. Göreve geldiğimizde ikinci ile puan farkı birdi. Bitime 5 maç kala ise 16 puan farkla şampiyon olduk. İşimiz hiç kolay olmadı. Pendikspor mevcut durumu ile herkesin yenmek istediği, hedef bir takım haline geldi ama bunun üstesinden geldik ve 16 puan farkla son 5 maç kala şampiyon olmayı başardık. Tüm zorluklar karşısında iyi bir sonuç aldık.

        1. Lig'den teklifler almama rağmen Pendikspor'un bana sunduğu vizyon ve proje önemliydi. Bu göreve gelirken 1.Lig'de kısa süre çalışacağımın farkındaydım ve sonunda da şampiyonluğa ulaştık. Pendikspor'da çalışmaya karar vermemde etkili olan sebep bize daha üst liglerde hatta Süper Lig'de çalışma imkanı sunan bir proje sunması oldu. Bundan sonra gelecek sezon için 1. Lig'de başarılı olacak bir kadro kurulumu adına ekip olarak mesai harcayacağız.

        Gelecek sezon 1.Lig'de hem tecrübeli hem de genç oyunculardan oluşan dengeli ve güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Önceliğimiz doğru planlama ile ligde kalıcı olmak ama iddiamızı da ortaya koyacağız. Yola şampiyonluk parolası ile çıkmıyoruz ama iddiamızı ortaya koyacağız. Güçlü bir Pendikspor izleteceğimizden şüphemiz yok. Pendik taraftarının gurur duyacağı bir takım olacak."
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