Trabzonspor'un efsane ismi Pendikspor'un hocası Osman Özköylü'den flaş sözler: Çifte mutluluk olacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bitime 5 maç kala şampiyonluğunu ilan eden ve Türkiye'de bu sezon en erken şampiyonluğa ulaşan takım olan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, takvim.com.tr'ye konuştu. "Gelecek sezon 1. Lig'de iddialı bir takım oluşturacağız. Önce ligde kalıcı olup sonra Süper Lig'i kovalacağız" diyen Özköylü, futbolculuk döneminde 9 sezon formasını giydiği Trabzonspor'un da Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayması ile ilgili, "Çalıştırdığım takımın yanı sıra gönül veridiğim, kongre üyesi olduğum Trabzonspor'un da şampiyon olacak olması çifte bir mutluluk. Trabzonspor'un şampiyonluğunu dört gözle bekliyorum" dedi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3-1'lik Eskişehirspor galibiyetiyle bitime 5 maç kala mutlu sona ulaşan Pendikspor, bu sezon Türkiye'de profesyonel liglerde en erken şampiyonluğunu ilan eden takım oldu. İstanbul ekibinin başında önemli bir başarıya imza atan teknik direktör Osman Özköylü, şampiyonluğun detaylarını ise takvim.com.tr'ye anlattı.
Gurur verici bir şampiyonluğa ulaştıklarını söyleyen Özköylü, "Emeklerimizin karşılığını almak çok önemliydi. Kulübümüz büyük bir beklenti ve başarı arzusu ile yola çıkmıştı. Biz de bu takıma katkı koyduğumuz için mutluyuz. Hedeflediğimiz başarıya ulaştık. Erken ve önemli bir puan farkı ile şampiyon olmak bizim için gurur vericiydi" dedi.
Pendikspor'un başında 2. Lig şampiyonluğuna imza atan Osman Özköylü, futbolculuk döneminde 9 sezon formasını giydiği Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyonluk için gün saymasıyla ilgili olarak ise, "Benim için çok ayrı bir mutluluk olacak. Hem çalıştırdığım takımın şampiyon olması hem de formasını giydiğim, kongre üyesi olduğum gönül verdiğim, bir anlamda taraftarı olduğum takımın şampiyon olacak olması benim için ayrıca gurur verici. Onların da şampiyonluğunu kutlamak için dört gözle bekliyoruz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.