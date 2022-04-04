İnter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı golle Juventus'un 16 maçlık serisine son verdi!

İlk yarı da gol için daha çok ev sahibi takım yüklense de golü konuk takım buldu.
Inter, 45. dakikada Alvaro Morata'nın Denzel Dumfries'e yaptığı hareket sebebiyle VAR kararıyla penaltı atışı kazandı. Inter'de topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı atışta, Juventus kalecisi Wojciech Szczesny topu kurtardı. Ancak Juventuslu Matthijs De Ligt'in penaltı atışından önce ceza sahasına girmesi sebebiyle atış tekrar ettirildi. Hakan Çalhanoğlu, 45+5 dakikada ikinci kez kullandığı penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve Inter'i maçta 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı.