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    • Spor
    • 04.04.2022 10:55
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    • 04.04.2022 10:55
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    İnter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı golle Juventus'un 16 maçlık serisine son verdi!

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında Inter, Juventus'u deplasmanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 yendi. Evinde Inter'e yenilen Juventus'un 16 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. 59 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon 6. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

    takvim.com.tr
    AA
    Hakan Juventus’un serisine son verdi!

    Ligde zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında yara alan Inter, ülkede "İtalya Derbisi" olarak anılan dev maçta Torino'daki Allianz Stadı'nda kozlarını paylaştı.

    İlk yarı da gol için daha çok ev sahibi takım yüklense de golü konuk takım buldu.

    Inter, 45. dakikada Alvaro Morata'nın Denzel Dumfries'e yaptığı hareket sebebiyle VAR kararıyla penaltı atışı kazandı. Inter'de topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı atışta, Juventus kalecisi Wojciech Szczesny topu kurtardı. Ancak Juventuslu Matthijs De Ligt'in penaltı atışından önce ceza sahasına girmesi sebebiyle atış tekrar ettirildi. Hakan Çalhanoğlu, 45+5 dakikada ikinci kez kullandığı penaltı atışında topu ağlara gönderdi ve Inter'i maçta 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk Inter'in üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda Juventus, beraberlik golü için baskısını arttırdı ancak maçta başka gol olmadı.

        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Inter, Juventus'u deplasmanda 1-0 yenerek, önemli müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Mavi-siyahlı takım bu galibiyetle puanını 63'e yükseltti.

        Ligde halen 1 maçı eksik olan Inter, ligde bu hafta maçını henüz oynamamış 66 puanlı lider Milan'ın 3 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

        16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİ SON BULDU
        Evinde Inter'e yenilen Juventus'un 16 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. 59 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon 6. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

        Serie A'nın 31. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

        Fiorentina-Empoli: 1-0, Atalanta-Napoli: 1-3, Udinese-Cagliari: 5-1 ve Sampdoria-Roma: 0-1.

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        Haberler Spor İnter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı golle Juventus'un 16 maçlık serisine son verdi!
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