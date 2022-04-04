İnter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attığı golle Juventus'un 16 maçlık serisine son verdi!

Ligde halen 1 maçı eksik olan Inter, ligde bu hafta maçını henüz oynamamış 66 puanlı lider Milan'ın 3 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

16 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİ SON BULDU

Evinde Inter'e yenilen Juventus'un 16 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. 59 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı takım, ligde bu sezon 6. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.