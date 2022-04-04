Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük hakkında flaş iddia! MHK'dan radikal karar

DAHA ÖNCE DE TARTIŞILMIŞTI

Bu sezon MHK'nın gözde isimlerinden olan Küçük, daha önce de futbolcularla saha içinde yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin odak noktasına oturmuş ancak MHK tarafından düzenli olarak görevlendirilmeye devam etmişti.

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