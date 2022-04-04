Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük hakkında flaş iddia! MHK'dan radikal karar

Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki skandal kararı nedeniyle Spor kamuoyu ve hakem yorumcularının tepkisi alan FIFA kokartlı Zorbay Küçük sezonu kapattı. Trabzon'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a verdiği geri pas sonrası düdük çalmasına rağmen atışı yanlış yerden kullandıran Zorbak Küçük, MHK'nın da tepkisini aldı.
KURALI YANLIŞ UYGULAYINCA...
Mücadele sonrası kurala uymadığı hakem yorumcuları tarafından dile getirilen ve başka Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverlerin tepkisini alan FIFA kokartlı genç hakem, kızağa çekilecek.
GÜNDOĞDU KÜPLERE BİNDİ
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, skandal hata sonrası adeta küplere bindiği ve yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde de bu rahatsızlığını dile getirdiği ileri sürülüyor.