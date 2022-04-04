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    • Spor
    • 04.04.2022 09:19
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    • 04.04.2022 09:26
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    Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi Zorbay Küçük hakkında flaş iddia! MHK'dan radikal karar

    Trabzonspor - Beşiktaş maçını yöneten Zorbay Küçük, verdiği ve vermediği kararlarla maçın önüne geçti. Beşiktaş lehine verdiği geri pas kararı sonrası hatalı uygulama yapan Küçük, MHK'nın da tepkisini çekti. 13 hakemle ilgili verdiği karar sonrası eleştiri oklarının hedefinde olan Ferhat Gündoğdu ve ekibinin, Zorbay Küçük'ü kızağa çekmeye hazırlandığı açıklandı.

    Derbinin hakemi hakkında flaş iddia! MHK’dan radikal karar

    Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki skandal kararı nedeniyle Spor kamuoyu ve hakem yorumcularının tepkisi alan FIFA kokartlı Zorbay Küçük sezonu kapattı. Trabzon'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında Hüseyin Türkmen'in Uğurcan Çakır'a verdiği geri pas sonrası düdük çalmasına rağmen atışı yanlış yerden kullandıran Zorbak Küçük, MHK'nın da tepkisini aldı.

    KURALI YANLIŞ UYGULAYINCA...
    Mücadele sonrası kurala uymadığı hakem yorumcuları tarafından dile getirilen ve başka Beşiktaşlılar olmak üzere futbolseverlerin tepkisini alan FIFA kokartlı genç hakem, kızağa çekilecek.

    GÜNDOĞDU KÜPLERE BİNDİ
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, skandal hata sonrası adeta küplere bindiği ve yakın çevresiyle gece geç saatlerde yaptığı görüşmelerde de bu rahatsızlığını dile getirdiği ileri sürülüyor.

        MHK'nın bugün ve yarın kulüplerden gelecek olası itirazı bekleyeceği, itiraz dilekçesi gelmese daha Zorbay Küçük'ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği ifade ediliyor.

        DAHA ÖNCE DE TARTIŞILMIŞTI
        Bu sezon MHK'nın gözde isimlerinden olan Küçük, daha önce de futbolcularla saha içinde yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirilerin odak noktasına oturmuş ancak MHK tarafından düzenli olarak görevlendirilmeye devam etmişti.

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