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    • Spor
    • 04.04.2022 14:07
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    • 04.04.2022 14:11
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    Beşiktaş'tan TFF'ye Trabzonspor maçı sonrası kural hatası başvurusu

    Son dakika haberi! Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la oynadıkları ve 1-1 biten karşılaşma sonrası maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş’tan TFF’ye kural hatası başvurusu!

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 eşitlikle sona erdi.

    Bu arada son dakika haberine göre siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'la oynadıkları karşılaşma sonrası maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

    NE OLMUŞTU?
    İkinci yarının hemen başında yaşanan bir pozisyon esnasında Uğurcan Çakır geri pasta topu eline aldı. Beşiktaş'ın ceza sahası içinde, altı pas çizgisi ile aut çizgisinin kesiştiği yerden kullandığı çift vuruşta top barajdan döndü. Fakat mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ün oyunu yanlış yerden başlattığı aslında kaleye paralel ilk çizgiden başlatması gerektiği iddia edildi.

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