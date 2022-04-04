Trabzonspor-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi? Spor yazarları ikiye bölündü: Kural hatası açık!
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşma sonrası hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar tartışılırken spor yazarları ikiye bölündü. Usta spor yazarı Erman Toroğlu maçın tekrarına gerek olmadığını savunurken eski hakemlerden Ahmet Çakar, "Zorbay Küçük, büyük bir kural hatasına imza atarak, çift vuruşu kale sahası yan çizgisinin auta en yakın noktasından yaptırdı. Kural hatası açık. Beşiktaş itiraz ederse ne olur bilmiyorum." dedi.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ikinci yarısında Trabzonspor'da Puchacz, kalecisi Uğurcan Çakır'a geri pas verdi ve hakem Zorbay Küçük oyunu durdurdu.
TEKRARI OLMAZ ÇÜNKÜ HAKEM HATASI VAR
Ancak pozisyonda kural hatası ihtimali çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu o pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Bundan dolayı maç tekrar edilir mi? Böyle bir hatadan maç tekrarı olmaz çünkü hakem hatası var." dedi.
KURAL HATASI AÇIK
Eski hakemlerden Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar ise, "Zorbay Küçük, büyük bir kural hatasına imza atarak, çift vuruşu kale sahası yan çizgisinin auta en yakın noktasından yaptırdı. Kural hatası açık. Beşiktaş itiraz ederse ne olur bilmiyorum." dedi.
ERMAN TOROĞLU-BU TİP MAÇLAR ZORDUR HAKEM AZ HATA YAPTI
Skor berabere... Peki oynanan 90 dakikaya göre berabere mi olmalıydı? Bence hayır. Oynadıkları futbola göre Beşiktaş dün gece galibiyete daha yakındı. Yani 1 puanı kazanan bence Trabzonspor oldu. Kaybeden de Beşiktaş… Maçın en iyi pozisyonunu Djaniny yakaladı. Anormal bir hareketle vuramadı. Trabzonspor'un attığı golde Beşiktaş kalecisinin büyük hatası vardı. Yani maç için çok şey söyleyebiliriz. Aman aman olmadı. Heyecan yüksekti, kalite o kadar iyi değildi. Beşiktaş'ın attığı golde de Trabzonspor kalecisinin duruş hatası vardı.
Oradan golü yersen hata kalecide olur. Ama sağ tarafından gol yersen hata sende olmaz. Diyeceksiniz ki futbol hatalar oyunu. Dün iki takım da bayağı hata yaptılar. Beşiktaş'taki teknik direktör değişikliği haliyle sahaya yansımış. Ama şu gözüküyor, Beşiktaş teknik direktörünün vücut dili kenarda iyi bir görüntü veriyor. Bir de dersine iyi çalışmış. İlk yarıda Nwakaeme ile Trabzonspor 10 kişi oynadı. Trabzonspor orta alanı çok açık bıraktı. Sebebi de arkada oynayan oyuncuların fazla geri kaçmaları. Tabi defanstaki sakatlıklarının da bu olumsuz durumda büyük payı var.