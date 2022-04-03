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    • Spor
    • 03.04.2022 11:35
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    • 03.04.2022 11:35
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    Trabzonspor'dan "Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılacak" iddiasına yalanlama

    Trabzonspor, bazı basın yayın organlarında çıkan "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılacak" iddiasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili ekip açıklamada iddiaları yalanladı.

    Trabzonspor’dan o iddialara yalanlama

    Trabzonspor, bazı basın yayın organlarında çıkan "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılacak" iddiasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili ekip açıklamada iddiaları yalanladı.

    İşte kulüpten yapılan o açıklama
    Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılacağı yönündeki haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut tesislerimiz, kulübümüzün adıyla bütünleşmiş en önemli varlıklarından biri olup vazgeçilmezimizdir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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