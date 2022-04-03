Trabzonspor’dan o iddialara yalanlama

Trabzonspor, bazı basın yayın organlarında çıkan "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kamulaştırılacak" iddiasıyla ilgili bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili ekip açıklamada iddiaları yalanladı.

İşte kulüpten yapılan o açıklama

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılacağı yönündeki haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Mevcut tesislerimiz, kulübümüzün adıyla bütünleşmiş en önemli varlıklarından biri olup vazgeçilmezimizdir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.