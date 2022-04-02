Türkiye'de deniz dolgusu üzerine 3. havalimanı Trabzon'a yapılacak

Bölgenin en eski havalimanlarından biri olan Trabzon Havalimanı'nın yapılacak deniz dolgusu çalışması ile yeni bir havalimanı olarak mevcut havalimanının kuzeyine doğru deniz dolgusu şeklinde planlandığı belirtildi.
Giresun-Ordu Havalimanı sonrası yapımı süren ve önümüzdeki aylarda hizmete girmesi beklenen Rize-Artvin Havalimanı'nın ardından 3. olarak deniz dolgusu üzerine havalimanı yine bir Doğu Karadeniz şehri olan Trabzon'a yapılacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Havalimanıyla ilgili yeni pist ve havalimanı çalışmasının bir iki ay içerisinde netleşeceğini kaydetti. Mevcut olan tek pistin yeterli olmadığını ve yeni havalimanının bir zaruretten kaynaklandığını ifade eden Cora, "Trabzon Havalimanı bölgenin en eski havalimanlarından birisi. Uluslararası havalimanı ve bölgenin ilk havalimanı olma özelliğine sahiptir. Şu anda baktığımız zaman yolcu taşıma kapasitesi maksimum seviyede ve yıllık 3,5 milyon civarında yolcuya hizmet veriyor. Büyük uçakların havalimanımızı kullanması halinde problemlerle karşı karşıya kalmaktayız. Aynı zamanda tek pist yeterli olmamaktadır. Yeni bir havalimanı bir zaruretten kaynaklanmıştır. Yeni bir havalimanı yapılması rantabl ve fizibl bir projedir. Trabzon'un bölgesine katkı sağlayacak ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir projedir. Bu manada 2022 yılı yatırım programına Trabzon yeni havalimanı olarak girmiştir. Bu manada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyoruz, minnettarız" dedi.