Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane aşırı sağcı Eric Zemmour'u halı sahadan kovdu

Fransız teknik adam ve eski futbolcu Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane, Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour'u halı sahadan kovdu.
Zemmour Marsilya'nın yakınlarındaki Aix-en-Provence'da 2 saat futbol oynamak için Zidane'a ait işletmede halı saha kiraladığı belirtildi.
SAHAYI TERK ETMESİNİ İSTEDİ
Ancak 1998'de Fransa Milli Futbol Takımıyla Dünya Şampiyonluğu sevincini yaşayan Zinedine Zidane'nın kardeşi Nureddin Zidane'ın, ekibiyle maç yapan Zemmour'dan sahayı terk etmesini istediği kaydedildi.
ZEMMOUR SAHADAN AYRILDI
Bunun üzerine kısa süreliğine gerginliğin yaşandığı ve Zemmour'un daha sonra ekibiyle halı sahayı terk ettiği ifade edildi.