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    • 03.04.2022 00:31
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    • 03.04.2022 00:56
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    Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane aşırı sağcı Eric Zemmour'u halı sahadan kovdu

    Fransız teknik adam ve eski futbolcu Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane, Aix-en-Provence kentinde işlettiği halı sahada maç yaptığı sırada cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour'u sahadan kovdu. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Zemmour ekibiyle halı sahayı terk etti.

    Zidane aşırı sağlı Zemmour’u sahadan kovdu

    Fransız teknik adam ve eski futbolcu Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane, Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour'u halı sahadan kovdu.

    Zemmour Marsilya'nın yakınlarındaki Aix-en-Provence'da 2 saat futbol oynamak için Zidane'a ait işletmede halı saha kiraladığı belirtildi.

    SAHAYI TERK ETMESİNİ İSTEDİ
    Ancak 1998'de Fransa Milli Futbol Takımıyla Dünya Şampiyonluğu sevincini yaşayan Zinedine Zidane'nın kardeşi Nureddin Zidane'ın, ekibiyle maç yapan Zemmour'dan sahayı terk etmesini istediği kaydedildi.

    ZEMMOUR SAHADAN AYRILDI
    Bunun üzerine kısa süreliğine gerginliğin yaşandığı ve Zemmour'un daha sonra ekibiyle halı sahayı terk ettiği ifade edildi.
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        Haberler Spor Zinedine Zidane'ın kardeşi Nureddin Zidane aşırı sağcı Eric Zemmour'u halı sahadan kovdu
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