📺KASIMPAŞA GAZİANTEP CANLI MAÇ İZLE || ⚽Kasımpaşa Gaziantep FK maçı canlı nasıl izlenir? Süper Lig maçın 11'leri...

Süper Lig'de 6. randevu

Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü, bugüne kadar ligde 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Gaziantep temsilcisi rakibine 3 kez üstünlük kurarken 2 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı. Kasımpaşa bugüne kadar rakibini ligde mağlup etmeyi başaramadı. Söz konusu müsabakalarda Kasımpaşa'nın 7 golüne karşılık kırmızı-siyahlılar 14 gol ile karşılık verdi.

Paşa'da Sami Uğurlu farkı

Kasımpaşa, sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu ile çıktığı 13 Süper Lig müsabakasında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda sadece Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye boyun eğen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı toplam 38 puanın 27'sini Sami Uğurlu yönetiminde son 13 maçta aldı.

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 3-1 yenerek son veren Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ile karşılaştığı sezonun ilk yarısındaki maçı 2-0 kazanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.