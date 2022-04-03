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    • Spor
    • 03.04.2022 12:03
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    • 03.04.2022 12:03
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    📺KASIMPAŞA GAZİANTEP CANLI MAÇ İZLE || ⚽Kasımpaşa Gaziantep FK maçı canlı nasıl izlenir? Süper Lig maçın 11'leri...

    Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa Gaziantep maçı oynanacak. Heyecanla beklenen maça dair futbolseverler araştırmalara koyuldu. Maçın yayın saati, yayınlanacağı kanal ve canlı izleme yolları merak edildi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak. Kritik maçın 11'leri de belli oldu. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı nasıl izlenir? İşte KASIMPAŞA GAZİANTEP CANLI MAÇ İZLEME YOLLARI ve maçın 11'leri...

    📺KASIMPAŞA GAZİANTEP CANLI MAÇ İZLE

    Kasımpaşa - Gaziantep FK maçına sayılı saatler kaldı. Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa Gaziantep maçı canlı nasıl izlenir? soruları gündemde. Süper Lig'in 31. haftasında heyecan Kasımpaşa Gaziantep FK maçı ile sürüyor. Bugünkü maçta kozlarını paylaşacak her iki takımın taraftarları maçı beklerken bir yandan da canlı nasıl izlenir merak ediyor. İşte maça dair bilgiler...

    KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 3 Nisan Pazar günü (bugün) saat 13:30'da oynanacak. Maç beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Haderjgonaj, Spajic, Donk, Ben Ounaes, Doğukan, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Mabil, Umut Bozok

    Gaziantep FK: Günay, Caulker, Tosca, Djilobodji, Erdoğan, Maxim, Recep, Kitsiou, Sagal, Muhammet, Figuieredo

    Süper Lig'de 6. randevu

    Kasımpaşa ile Gaziantep Futbol Kulübü, bugüne kadar ligde 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Gaziantep temsilcisi rakibine 3 kez üstünlük kurarken 2 karşılaşma da beraberlik ile sonuçlandı. Kasımpaşa bugüne kadar rakibini ligde mağlup etmeyi başaramadı. Söz konusu müsabakalarda Kasımpaşa'nın 7 golüne karşılık kırmızı-siyahlılar 14 gol ile karşılık verdi.

    Paşa'da Sami Uğurlu farkı

    Kasımpaşa, sezonun ilk yarısının bitimine iki hafta kala teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu ile çıktığı 13 Süper Lig müsabakasında 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda sadece Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye boyun eğen lacivert-beyazlılar, ligde topladığı toplam 38 puanın 27'sini Sami Uğurlu yönetiminde son 13 maçta aldı.

    Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı 3-1 yenerek son veren Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ile karşılaştığı sezonun ilk yarısındaki maçı 2-0 kazanmıştı.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Burak Pakkan olacak.
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    Haberler Spor 📺KASIMPAŞA GAZİANTEP CANLI MAÇ İZLE || ⚽Kasımpaşa Gaziantep FK maçı canlı nasıl izlenir? Süper Lig maçın 11'leri...
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