Abdullah Avcı 'Trabzonspor taraftarı bayrakları hazırlasın' diyerek duyurdu: "Ramazan sonunda şampiyonuz"

Süper Lig'in 31. Haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İşte Avcı'nın konuşmasından satır başları;
"Ligimizin, geçen sezonun son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar.
"BÜYÜK TAKIMLARA YAKIŞAN BİR MÜCADELE OLDU"
Beşiktaş'ı 3'lü savunma üzerinden analiz edemedik ama Valerien Hoca'nın eski takımlarına bakarak hazırlık yaptık. Dengeli, temposu yüksek ve büyük takımlara yakışan bir mücadele olduğunu düşünüyorum.