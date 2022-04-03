Erman Toroğlu, derbinin ilk 45 dakikasını değerlendirdi: "İlk yarıda daha düzgün oynayan takım Beşiktaş"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin ilk yarısını değerlendirdi.
İlk yarıda daha düzgün oynayan takımın Beşiktaş olduğunu söyleyeh Toroğlu, "Beşiktaş'ın Trabzonspor'a karşı gol bulması gerekirdi" ifadelerini kullandı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.
24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.
45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.