Erman Toroğlu, derbinin ilk 45 dakikasını değerlendirdi: "İlk yarıda daha düzgün oynayan takım Beşiktaş"

İLK YARIDAN DAKİKALAR

8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.