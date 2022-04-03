Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde muhteşem koreografi! Büyük beğeni topladı...
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden önce bordo-mavli taraftarlar görsel bir şölene imza attı. Koreografide bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine ve Abdullah Avcı, Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı isimlerine yer verildi.
03.04.2022 22:16 - Son Güncelleme: 03.04.2022 22:17
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Koreografide maraton tribününden şampiyon Trabzonspor yazılı üstü açık otobüs geçişiyle bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine yer verildi.
Dev koreografi de ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte geçmişte bordo-mavili ekipte şampiyonluk yaşayan efsane teknik direktörler Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kasketli dev fotoğrafları da yansıtıldı.