RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde muhteşem koreografi! Büyük beğeni topladı...

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde muhteşem koreografi! Büyük beğeni topladı...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleden önce bordo-mavli taraftarlar görsel bir şölene imza attı. Koreografide bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine ve Abdullah Avcı, Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı isimlerine yer verildi.

03.04.2022 22:16 - Son Güncelleme: 03.04.2022 22:17
Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde muhteşem koreografi! Büyük beğeni topladı...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde muhteşem koreografi! Büyük beğeni topladı...

Karşılaşma öncesinde bordo-mavili taraftarlar, muhteşem bir koreografi hazırladı.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde muhteşem koreografi! Büyük beğeni topladı...

Koreografide maraton tribününden şampiyon Trabzonspor yazılı üstü açık otobüs geçişiyle bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine yer verildi.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde muhteşem koreografi! Büyük beğeni topladı...


Dev koreografi de ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte geçmişte bordo-mavili ekipte şampiyonluk yaşayan efsane teknik direktörler Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kasketli dev fotoğrafları da yansıtıldı.

Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde muhteşem koreografi! Büyük beğeni topladı...

İşte kare kare o anlar;

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