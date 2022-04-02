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    Fenerbahçe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Alman teknik adam için servet önerdi

    Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe Löw ve yardımcılarına 11 milyon Euro teklif etti. Alman hoca teklife sıcak bakıyor.

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    Löw’e 11 milyon euro

    F.Bahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi… Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler uzun süredir Alman teknik adam Löw ile görüşüyordu. İki taraf gelecek planları için fikir alışverişinde bulundu... Son görüşmede ilk defa maddi konular gündeme geldi...

    TEKLİFE OLUMLU BAKIYOR!
    Başkan Ali Koç'un Joachim Löw ve ekibine yıllık 11 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor... Alman teknik direktörün teklifi kabul etmesi bekleniyor.

    BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
    İki tarafın kısa zaman içersinde bir kez daha bir araya gelmesi ve anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Löw sonrası transfer çalışmaları da hız kazanacak.

    23 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR!
    62 yaşındaki hoca, 1998- 1999 sezonunda F.Bahçe'yi, 2000- 2001 sezonunda da Adana'yı çalıştırmıştı. Löw 2006-2021 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nda görev aldı.

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