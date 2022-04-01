Fenerbahçe 4 yıldır menajerlere çalışıyor! Servet ödendi...

Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlığı döneminde 4 sezonda menajerlere adeta para saçtı.
6 milyar TL borcu alduğu belirtilen Sarı-Lacivertliler Başkan Ali Koç döneminde sadece menajerlere 250 milyon TL ödedi.
Bilindiği gibi TFF dün bu sezon ödenen menajer ücretlerini açıklamış ve Fenerbahçe 1. sırada yer almıştı.
4 senede ligde şampiyonluğa ulaşamayan Başkan Ali Koç, 4 sene içerisinde menajerlere ödediği parada liderliği kimseye bırakmadı.
Ali Koç kendi döneminde yaptığı 61 transfer ve bu transferler doğrultusunda menajerlere ödediği parayla kulübün borç yükünü daha da artırdı.
İŞTE SEZON SEZON ÖDENEN RAKAMLAR
2018-19 SEZONU
2 milyon 596 bin 778 Euro