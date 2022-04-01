Fenerbahçe 4 yıldır menajerlere çalışıyor! Servet ödendi...

Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlığı döneminde 4 sezonda menajerlere adeta para saçtı.

6 milyar TL borcu alduğu belirtilen Sarı-Lacivertliler Başkan Ali Koç döneminde sadece menajerlere 250 milyon TL ödedi.

Bilindiği gibi TFF dün bu sezon ödenen menajer ücretlerini açıklamış ve Fenerbahçe 1. sırada yer almıştı.