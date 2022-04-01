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    • Spor
    • 01.04.2022 23:23
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    • 01.04.2022 23:30
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    Fenerbahçe 4 yıldır menajerlere çalışıyor! Servet ödendi...

    Fenerbahçe Ali Koç’un başkanlığı döneminde 4 sezonda menajerlere adeta para saçtı. 4 senede ligde şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 sene içerisinde menajerlere ödediği parada liderliği kimseye bırakmadı. İşte Fenerbahçe'nin menajerlere ödediği para...

    ONUR ÖZKAN
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe 4 yıldır menajerlere çalışıyor!

    Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlığı döneminde 4 sezonda menajerlere adeta para saçtı.

    6 milyar TL borcu alduğu belirtilen Sarı-Lacivertliler Başkan Ali Koç döneminde sadece menajerlere 250 milyon TL ödedi.

    Bilindiği gibi TFF dün bu sezon ödenen menajer ücretlerini açıklamış ve Fenerbahçe 1. sırada yer almıştı.

    4 senede ligde şampiyonluğa ulaşamayan Başkan Ali Koç, 4 sene içerisinde menajerlere ödediği parada liderliği kimseye bırakmadı.

    Ali Koç kendi döneminde yaptığı 61 transfer ve bu transferler doğrultusunda menajerlere ödediği parayla kulübün borç yükünü daha da artırdı.

    İŞTE SEZON SEZON ÖDENEN RAKAMLAR

    2018-19 SEZONU
    2 milyon 596 bin 778 Euro

        2019-20 SEZONU
        48 bin dolar
        2.128.408,22 Euro
        609.000 TL

        2020-21 SEZONU
        3.221.879,84 Euro
        5.663.420,31 TL

        2021-22 SEZONU
        6.526.975,65 Euro
        7.891,516,59 TL

        TOPLAM: 249 milyon 782 bin 398 TL
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        Haberler Spor Fenerbahçe 4 yıldır menajerlere çalışıyor! Servet ödendi...
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