Özel Haber I Umut Bozok savaşı! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yoğun mesaide

Sarı-Lacivertliler'in bu sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde olan Umut Bozok için oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı ikna etmesi sonra da bonservisi Lorient'te olan tecrübeli oyuncu için kulübüyle anlaşması gerekiyor.