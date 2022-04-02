Özel Haber I Umut Bozok savaşı! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yoğun mesaide

Fenerbahçe Yönetimi'nin Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok'un menajeri ile dirsek temasında olduğu ve transfer için sezon sonunun bekleneceği belirtildi.
Sarı-Lacivertliler'in bu sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde olan Umut Bozok için oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı ikna etmesi sonra da bonservisi Lorient'te olan tecrübeli oyuncu için kulübüyle anlaşması gerekiyor.
25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor… Bu sezon Süper Lig'de tüm maçlarda forma giyen Umut, 14 golün yanı sıra 7 de asiste imza atmayı başardı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan sadece Umut Bozok ile ilgilenmiyor… Sol bek pozisyonu için Trabzonspor'un da ilgilendiği Eren Elmalı da transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ayrıca yedek kaleci transferi için Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran'ın ismi de geçiyor.