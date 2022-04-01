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    • Spor
    • 01.04.2022 22:33
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    • 01.04.2022 22:50
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    Özel haber... takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Joachim Löw ve ekibine yaptığı çılgın teklifi açıklıyor

    Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe İsmail Kartal'ın ardından takıma getirmeyi düşündüğü Joachim Löw için kesenin ağzını açacak. takvim.com.tr tarafından öğrenilen tutara göre Sarı Lacivertli ekip Löw ve ekibine 11 milyon Euro tutarında bir teklif yaptı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber | Fenerbahçe’den Löw’e çılgın teklif

    Fenerbahçe uzun zamandır görüşme halinde olduğu Alman teknik adama servet önerdi… Sarı-Lacivertliler'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi.

    Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Löw ve yardımcılarına yıllık 11 milyon Euro teklif etti. Alman hoca henüz net bir yanıt vermese de bu teklife sıcak bakıyor.

    Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler. Uzun süredir Alman teknik adam Löw ile görüşüyordu. İki taraf gelecek planları için fikir alışverişinde bulundu. Son görüşmede ilk defa maddi konular gündeme geldi.

        Başkan Ali Koç'un Joachim Löw ve ekibine yıllık 11 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Alman teknik direktörün teklifi önümüzdeki günlerde kabul etmesi bekleniyor.

        İki tarafın da kısa zaman içersinde bir kez daha bir araya gelmesi ve anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Löw'le anlaşma sağlanması halinde transfer çalışmaları da hız kazanacak.

        62 yaşındaki teknik adam, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe'yi 2000-2001 sezonunda da Adanaspor'u çalıştırdı. Löw, 2006-2021 yılları arasında Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.
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