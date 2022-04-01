Özel haber... takvim.com.tr Fenerbahçe'nin Joachim Löw ve ekibine yaptığı çılgın teklifi açıklıyor

Fenerbahçe uzun zamandır görüşme halinde olduğu Alman teknik adama servet önerdi… Sarı-Lacivertliler'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Löw ve yardımcılarına yıllık 11 milyon Euro teklif etti. Alman hoca henüz net bir yanıt vermese de bu teklife sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler. Uzun süredir Alman teknik adam Löw ile görüşüyordu. İki taraf gelecek planları için fikir alışverişinde bulundu. Son görüşmede ilk defa maddi konular gündeme geldi.