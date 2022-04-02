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    Arda Güler şimdiden Avrupa’da adından söz ettiriyor

    Fenerbahçe'nin süper yıldız adayı Arda Güler Avrupa Lig'leri'nde U17 kategorisinde en değerli 9. futbolcu oldu. ilk sırada 60 milyon Euro değeriyle Barcelonalı Gavi var. Arda'nın Sırbistan ile oynanan U17 milli maçında menajerler tarafından da izlendiği ortaya çıktı. F.Bahçe ile sözleşme yenileyen Arda'nın serbest kalma bedeli 30 milyon Euro.

    Avrupa’nın 9. harikası

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ısrarla korumaya çalıştığı ancak Sarı-Lacivertli taraftarların da izlemeye doyamadığı Arda Güler, piyasa değeriyle Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı. Transfermarkt'ın son güncellemesine göre Arda Güler Avrupa Ligleri'nin en değerli 9. U17 oyuncusu oldu. Arda Güler 2.2 milyon Euro'luk değeriyle kendisine 9. sırada yer bulurken ilk sırada Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Gavi yer aldı. İspanyol futbolcunun değeri 60 milyon Euro olarak hesaplandı. Ortaya koyduğu harika performansla adından çokça söz ettiren Arda Güler, Süper Lig'de 174 daikada 1 gol, 2 asist üreterek herkesi kendisine hayran bıraktı.

    30 MİLYON VEREN ALIR!
    Arda     Güler U17 Milli Takımı'nda da son derece başarılı bir grafik çiziyor. Arda Güler'in U17 Milli Takım formasını giydiği Sırbistan maçında menajerler tarafından izlendiği de ortaya çıktı. Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Arda Güler serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olarak belirlendi.

    SEZONUN EN BÜYÜK KAZANCI
    Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk yarışından uzakta kalsa da Arda Güler gibi bir değeri kazanarak gelecek yıllara umutla bakabilmeyi başardı. Gelecek sezon takım Arda'nın etrafında kurulacak.

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