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Haberler Spor Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı

Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ısrarla korumaya çalıştığı ancak taraftarların da izlemeye doyamadığı Arda Güler, piyasa değeriyle Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı. Transfermarkt'ın son güncellemesine göre Arda Güler, dünyanın en değerli 9. U17 futbolcusu oldu. 17'lik Arda, 2.2 milyon Euro'luk değeriyle kendisine ilk 9'da yer bulurken listenin ilk sırasında Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Gavi yer aldı. İspanyol futbolcunun değeri 60 milyon Euro.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
01.04.2022 11:51 - Son Güncelleme: 01.04.2022 12:13
Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ısrarla korumaya çalıştığı ancak taraftarların da izlemeye doyamadığı Arda Güler, piyasa değeriyle Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı.

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Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı

Ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 17 yaşındaki genç yenetek, Süper Lig'de 174 dakikada 1 gol ve 2 asist üreterek herkesi kendisine hayran bıraktı. Arda Güler, U17 Milli Takımı'nda başarılı bir grafik çiziyor.

Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı

Arda, U17 Millî Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı maçta attığı golle yıldızlaştı. Galler ve Slovenya galibiyetlerinde başrolü oynadı. Avrupa'nın dev kulüpleri onu Milli Takım maçlarında da yalnız bırakmadı.

Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı

Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, Juventus, Ajax ve Atalanta gibi dev kulüpler Arda Güler'i markaja aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nin 30 milyon Euro fiyat biçtiği genç yıldız yaşıtları arasında Avrupa'nın önemli isimleriyle yarışıyor.

Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı

Transfermarkt'ın son güncellemesine göre Arda Güler, dünyanın en değerli 9. U17 futbolcusu oldu. 17'lik Arda, 2.2 milyon Euro'luk değeriyle kendisine ilk 9'da yer bulurken listenin ilk sırasında Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Gavi yer aldı.

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