Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ısrarla korumaya çalıştığı ancak taraftarların da izlemeye doyamadığı Arda Güler, piyasa değeriyle Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı. Transfermarkt'ın son güncellemesine göre Arda Güler, dünyanın en değerli 9. U17 futbolcusu oldu. 17'lik Arda, 2.2 milyon Euro'luk değeriyle kendisine ilk 9'da yer bulurken listenin ilk sırasında Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Gavi yer aldı. İspanyol futbolcunun değeri 60 milyon Euro.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ısrarla korumaya çalıştığı ancak taraftarların da izlemeye doyamadığı Arda Güler, piyasa değeriyle Avrupa'nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı.
Ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 17 yaşındaki genç yenetek, Süper Lig'de 174 dakikada 1 gol ve 2 asist üreterek herkesi kendisine hayran bıraktı. Arda Güler, U17 Milli Takımı'nda başarılı bir grafik çiziyor.
Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, Juventus, Ajax ve Atalanta gibi dev kulüpler Arda Güler'i markaja aldı. Fenerbahçe Yönetimi'nin 30 milyon Euro fiyat biçtiği genç yıldız yaşıtları arasında Avrupa'nın önemli isimleriyle yarışıyor.
Transfermarkt'ın son güncellemesine göre Arda Güler, dünyanın en değerli 9. U17 futbolcusu oldu. 17'lik Arda, 2.2 milyon Euro'luk değeriyle kendisine ilk 9'da yer bulurken listenin ilk sırasında Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Gavi yer aldı.