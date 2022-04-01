Arda Güler piyasa değeriyle Avrupa’nın en iyi 10 ismi arasına girmeyi başardı

Transfermarkt'ın son güncellemesine göre Arda Güler, dünyanın en değerli 9. U17 futbolcusu oldu. 17'lik Arda, 2.2 milyon Euro'luk değeriyle kendisine ilk 9'da yer bulurken listenin ilk sırasında Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Gavi yer aldı.